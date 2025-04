Posilstva pretresla turistični raj: »Bodite previdni v javnih straniščih v bližini plaž«

Posilstva pretresajo priljubljeni turistični raj in ob tem je ameriško veleposlaništvo v Nassauu na Bahamih izdalo novo varnostno opozorilo. Nanaša se na množico spolnih napadov, ki so povezani z upravljavci vodnih skuterjev.

Storilci naj bi žrtve prepeljali na izolirane otoke

Novo opozorilo veleposlaništva ZDA je prišlo po tem, ko je zunanje ministrstvo 31. marca posodobilo svoje potovalne nasvete za Bahame in popotnike pozval k večji previdnosti zaradi kriminala in nevarnih razmer.

Prejšnji mesec naj bi bili posiljeni dve Američanki, leta 2024 pa so bili po navedbah veleposlaništva prijavljeni trije primeri. Storilci naj bi žrtve prepeljali na izolirane otoke blizu New Providence, preden so jih napadli, je navedel Newsweek. Poleg tega so bili štirje Američani od avgusta hospitalizirani po nesrečah z vodnimi skuterji.

Turiste tudi opozarjajo, naj nikoli ne plavajo sami in naj bodo previdni na plažah v bližini središča mesta Nassau, kjer so poročali o spolnih napadih.

Veleposlaništvo je še sporočilo, da je ameriškim vladnim uslužbencem zdaj prepovedano najeti ali uporabljati vodne skuterje na otokih New Providence in Paradise. »Izogibajte se izposoji vodnih skuterjev na Bahamih. Bodite previdni v javnih straniščih v bližini plaž v Nassauu,« je pisalo v sporočilu.