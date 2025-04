Papež Frančišek ne neha presenečati, tokrat izpostavil dijake ljubljanske Škofijske klasične gimnazije (FOTO in VIDEO)

Papež Frančišek je ob navdušenju vernikov nenapovedano pozdravil zbrane na trgu svetega Petra, med njimi je po poročanju portala Vatican News izpostavil dijake ljubljanske Škofijske klasične gimnazije. V svoji misli, ki so jo znova prebrali drugi, je pozval k molitvi za mir na konfliktnih območjih.

Okoli 1,7 milijarde kristjanov po vsem svetu na cvetno nedeljo začenja veliki teden, vrhunec cerkvenega leta. Na nedeljo pred veliko nočjo v cerkveni procesiji tradicionalno nosijo palmove vejice, ki so jih pri nas zamenjale oljčne vejice in drugo zelenje. Obred na cvetno nedeljo spominja na Jezusov vstop v Jeruzalem in pomeni začetek liturgije velikega tedna.