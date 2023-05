Sina morilca noče videti niti mama: znane nove podrobnosti masakra v Beogradu

13-letni K. K., ki je osumljen, da je v sredo, 3. maja, zagrešil masaker na Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja na Vračarju, je na posebnem oddelku Klinike za nevrologijo in psihiatrijo za otroke in mladino, njegova mati pa ni izrazila želje, da bi ga obiskala, piše Kurir. »Zdravniki vsak dan spremljajo njegovo stanje, ustanova pa je pod nadzorom kriminalistične policije. Nihče iz najožje družine ga ni prišel niti enkrat obiskat niti niso izrazili želje po tem. Oče je v priporu, zato ga nima niti možnosti videti, mama pa ni nikoli prišla niti ni prosila, da bi šla k njemu,« pravi vir blizu dečkovi družini.

Edina oseba, ki je bila na kliniki, je ena od sorodnic. Ni bila na obisku, ampak je prišla le predat njegove stvari.

Nove podrobnosti poboja na šoli

Znane so tudi nove podrobnosti poboja. Osumljeni fant je odšel na šolsko dvorišče, potem ko je preveril, ali je vse pobil. Edina stvar, ki ga zanima, je, ali ga ljudje občudujejo in ali je priljubljen.

»Ko so vsi pobegnili in so ostali le pobiti, je z orožjem in nahrbtnikom šel skozi okno na šolsko dvorišče, kjer so ga čez nekaj minut aretirali. Šel je ven, poklical policijo in bil na zvezi z operaterjem, ki mu je govoril, kako naj se obnaša do prihoda policije. Pogovarjal se je z njim in mu dajal navodila. Fant se je sam razorožil,« je povedal vir, seznanjen s preiskavo.