Strokovnjak je analiziral rokopis dečka Koste: kaj ta pove o njem?

»Kosta K. (13) ni nor in je 3. maja na Vračarju zavedno zagrešil grozovit masaker v Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja. Ravna po zdravi pameti in je z veseljem napisal seznam žrtev. Imena in priimke je na seznam zapisal z ločenimi črkami, kar kaže, da se je vživel v predstavo in si zamislil dejanje umora in odziv družbe,« je za Informer ocenil profesor dr. Radoslav Svičević, forenzik in strokovnjak za grafoskopijo.

»Prečrtavanje imen prijateljev kaže na selektiven, analitičen pristop k izbiri žrtev po nekem samo njemu znanem kriteriju. To kaže na to, da ni nor in ima 'zdravo pamet',« je pojasnil profesor in dodal, da je fant, medtem ko je pisal seznam, razmišljal, kako bo naredil kaos in se poveličeval kot junak.

Kosta je bil po grozljivem masakru nameščen v psihiatrični kliniki, saj ni kazensko odgovoren, ker ni starejši od 14 let. Že na prvem zaslišanju na policiji v prisotnosti psihologinje in uslužbenke centra za socialno delo ni pokazal niti kančka obžalovanja in je mirno priznal, da je otroke pobil.