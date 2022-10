14 stvari, ki so v Severni Koreji strogo prepovedane: tole vas bo šokiralo!

Nedavno smo pisali o nenavadnih navadah Kim Džong Una, voditelja Severne Koreje. Danes vam predstavljamo 14 stvari o tej komunistični državi, ki so milo rečeno nenavadne.

Kondomi

Vse vrste kontracepcije so v Severni Koreji prepovedane. Zato je iskanje kondoma zelo naporna naloga. Številne odrasle Korejke bodo tako zelo vesele kontracepcije kot darila.

Nepremičnine

Severnokorejska vlada ima ekskluzivne pravice do vseh zemljišč in nepremičnin. Zaradi tega je nakup in prodaja hiš ali stanovanj skoraj nemogoč. Kljub temu Korejci iščejo načine za nakup/prodajo, kar je privedlo do nedavne omilitve zakona.

Božično drevo

Severna Koreja uradno velja za ateistično državo. Vse verske prakse so prepovedane ali strogo nadzorovane s strani vlade. Zato ne morete kupiti ali hraniti nobenih božičnih okraskov v hiši, vključno z božičnim drevesom.

Zahodnjaška moda

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je prepovedal kavbojke in druga zahodnjaška oblačila v dveh regijah, ki mejita na Kitajsko. Na ta način se Pjongjang skuša boriti proti vplivu zahodne kulture, ki v državo prodira od sosed, piše Femina.

Poljubne pričeske

Kim Džong Un je odobril samo 18 pričesk za ženske in 15 za moške. Nobena od uradno odobrenih frizur ne omogoča spreminjanja barve, zato je nakup barve za lase skoraj nemogoč.

Zahodnjaške revije

Severnokorejski propagandni aparat prepoveduje vse vrste tujih časopisov in revij. Vlada in posebne agencije spremljajo vse, kar je natisnjeno. Tukaj ni modnih revij ali revij za življenjski slog. Vse, kar lahko Korejci berejo, je izobraževalne narave ali povezano z ideologijo čuče (juche).

Kokakola

Zaradi embarga na kokakolo, ki je bil uveden Severni Koreji, te pijače skorajda ni mogoče dobiti. Nekatere elitne trgovine v Pjongjangu še vedno prodajajo ekvivalente kokakole kitajske proizvodnje.

Higienski vložki

Navadnih vložkov in tamponov v Severni Koreji sploh ne prodajajo. Ženske uporabljajo le vložke za večkratno uporabo.

Dizajnerski čevlji

V Severni Koreji čevljev Manolo Blahnik ali katere koli druge slovite znamke ne boste videli. Izjeme so nekatere regije, ki mejijo na Kitajsko, kjer lahko kupite kitajske čevlje z visoko peto.

Kabelska televizija

V državi so samo 4 uradni televizijski kanali. Državna cenzura je tako močna, da v državi ni nobene druge televizije.

Wi-fi in mednarodna telefonija

Od okoli 25 milijonov prebivalcev Severne Koreje jih ima mobilni telefon le milijon, a tudi ti ne morejo klicati v tujino. Obstajajo tudi omejitve pri uporabi omrežja 3G. Nasprotno pa lahko tujci, ki vstopajo v državo, kupijo kartico SIM, vendar le za klice v tujino.

Vstopnice za glasbene koncerte

Zelo malo tujih izvajalcev dobi dovoljenje za nastop v Severni Koreji, zato tukaj ne boste mogli iti na koncert svoje najljubše skupine. Edini tuji zasedbi, ki sta smeli nastopiti, sta bili naši Laibach in Silence. To je bilo leta 2015 v Pjongjangu. Se pa lahko Korejci udeležijo koncertov lokalnih izvajalcev.

Športni avtomobili

Še en luksuz, ki ga je v tej državi absolutno nemogoče dobiti. Nakup dragega športnega avtomobila je precej nemogoč zaradi sankcij, ki so jih proti Severni Koreji uvedli ZN in EU.

Dopust v tujini

Državljani Severne Koreje ne morejo potovati na dopust v druge države. Gre za kršitev človekovih pravic, a se Korejci tega verjetno niti ne zavedajo.