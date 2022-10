Bizarne navade Kim Džong Una: zelo je občutljiv na svoj videz, za harem z devicami zapravlja milijone

O Kim Džong Unu, prvem možu Severne Koreje, je znanega zelo malo. Vemo, da je najmlajši od treh sinov nekdanjega severnokorejskega voditelja Kim Džong-ila in njegov naslednik. Rojen naj bi bil 8. januarja 1984, vendar nekatera poročila navajajo, da se je rodil dve leti kasneje. Menijo, da je sam spremenil datum svojega rojstva, da bi se svojim ljudem predstavil kot starejši in odgovornejši. Do leta 2000 naj bi pod psevdonimom študiral v Švici, njegovi sošolci pa pravijo, da mu je bil bolj kot politika všeč šport.

Danes vam predstavljamo 11 nenavadnih dejstev o Kim Džong Unu in njegovem življenju, ki so nekako uspela prebiti trdne zidove severnokorejske diktature in doseči javnost.

1. Vrhovni voditelj Severne Koreje je visok le 165 centimetrov, a nosi čevlje s posebnimi vložki, zaradi katerih je visok 170 cm.

2. Kim Džong Un ima več uradnih nazivov, vključno z »Maršal Kim Džong Un«, »Vrhovni voditelj Ljudske republike Koreje, vodja partije in ljudstva«, »Genij nad vsemi«, »Veliki tovariš«. Približno leto po tem, ko je postal voditelj Severne Koreje, je bil Kim Džong Un povišan v najvišji čin v Korejski ljudski armadi – vrhovni poveljnik oboroženih sil.

3. Donald Trump je leta 2017 Kim Džong Una poimenoval »človek raketa« in s tem namignil na njegovo testiranje in razvoj jedrskega orožja. Kimu ta vzdevek ni bil všeč, zato je Trumpa označil za »senilnega kretena«.

4. Fotografije iz njegove mladosti naj ne bi bile nikoli prikazane javnosti. Leta 2014 je bilo objavljenih več fotografij iz njegovih najstniških let, vendar nihče ne more zagotovo trditi, da je to on.

5. Kim Džong Un je zelo občutljiv glede svojega videza. Menda mu je nerodno, ker se že leta bori s svojo težo. Domneva se, da trenutno tehta 122 kilogramov, njegova teža pa naj bi se povzpela tja do 130 kg.

6. Vsi se sprašujejo, kaj bi se zgodilo s Severno Korejo, če bi njen voditelj nenadoma umrl. Res je, da ima hčerko, vendar je ta premlada, da bi prevzela vlogo voditeljice države. Vsi pravijo, da bi bila edina verodostojna zamenjava za Kim Džong Una njegova sestra Kim Jo-džong.

7. Mama Kim Džong Una je bila v Severni Koreji znana kot »Mati Pjongjanga«, klicali pa so jo tudi »Mati Velike Songun Koreje«, pa tudi »Častitljiva mati, ki je najbolj zvesta dragemu voditelju«. Rojena je bila leta 1953 v Osaki na Japonskem, umrla je leta 2004 v Parizu.

8. Ri Sol Džu je žena Kim Džong Una in njen točni datum rojstva ni znan. Domneva se, da je bila rojena med letoma 1985 in 1989 v Severni Koreji. O njej ni znanega skoraj nič, razen da izhaja iz politične elite in da ima univerzitetno izobrazbo. Pravijo, da jo je Kim opazil med 90 navijačicami in da je leta 2009 postala njegova žena, leta 2010 pa sta dobila prvega otroka. Čeprav ima par uradno samo eno hčerko, se govori, da imata skupaj tri otroke.

9. V Severni Koreji prevladujejo šamanizem, hinduizem, budizem in krščanstvo. Čeprav naj bi Kim Džong Un zagotavljal svobodo veroizpovedi, naj bi bilo od leta 1953 pogrešanih več kot 200.000 kristjanov.

10. Po nekaterih virih ima Kim Džong Un harem, ki vključuje 13-letne deklice. Vsa dekleta morajo opraviti test nedolžnosti, preden jih pripeljejo v harem. Govori se, da je leta 2016 porabil okoli 3 milijone evrov za spodnje perilo in kostume.

11. Velja za enega najvplivnejših ljudi na svetu. Revija Forbes ga je razglasila za 36. najmočnejšo osebo na svetu.