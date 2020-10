Skrb vzbujajoče napovedi: Če ne bomo pravočasno ustavili epidemije, bo ona ustavila nas

Dnevni pozitivni testi. FOTO: Institut Jožef Stefan

Projekcija za različne scenarije. FOTO: Institut Jožef Stefan

Če ne bomo ustavili epidemije, bo ona ustavila nas

Čakanje na odvzem brisa se vse bolj podaljšuje, vsi brisi niso vedno pregledani isti dan in razmišlja se o spremembi režima testiranja, kjer bi testirali predvsem bolj obolele, tako kot v drugi fazi prvega vala, opozarjajo na Institutu Jožefa Stefana, kjer redno pripravljajo projekcije širjenja covida 19 v Sloveniji. Zadnjo so objavili v ponedeljek.Zaradi vsega tega dnevno število pozitivnih testov do stabilizacije razmer ne bo več dober znak razvoja epidemije, zato bo v tem prehodnem obdobju ocenjeno reprodukcijsko število podcenjeno, podvojitveni časi pa precenjeni, so zapisali v ponedeljkovi objavi in dodali, da na njihove napovedi to ne bo imelo pomembnega vpliva.Ocenjeno reprodukcijsko število R je po zadnjih podatkih 2,20, podvojitveni čas dnevnih pozitivnih testov pa 6,2 dni in oboje se je ustalilo, kar je slaba novica, ker je R velik, podvojitveni čas pa kratek. Vpliv ukrepov z dne 16. 10. bi se lahko na številu dnevnih pozitivnih testov poznal (zaradi zgoraj omenjenih vse večjih časovnih zamikov) po približno 10 dneh, »v bolnišnicah pa še nekaj dni kasneje, tako da za zdaj še ne moremo vedeti, ali so oziroma bodo ti ukrepi prijeli. Virus je prvi obrambni zid ukrepov z 9. 10. prebil, kot da ga ne bi bilo,« menijo strokovnjaki.Zdaj je virus po besedah strokovnjakov že prodrl do naslednjega obrambnega zida, ki smo ga postavili z ukrepi 16.10. Upamo, da bo zdržal. »Če nam ga bo uspelo ubraniti, smo zmagali, bo pa težko, ker se virus hitro razmnožuje in ga je vedno več. K sreči smo postavili že nov obrambni zid z ukrepi 20. 10. in pravkar postavljamo še enega, najmočnejšega, s še ostrejšimi ukrepi. Treba se je treba zavedati, da virus med svojim rušilnim pohodom pušča veliko razdejanje, zaradi česar se bolnišnice polnijo vse hitreje, kot po tekočem traku, in pozneje kot bomo virus ustavili, hujše bodo posledice. Zato se maksimalno potrudimo in dosledno izvajajmo vse ukrepe, ker je to trenutno edino orožje, ki ga imamo v boju proti virusu,« pozivajo na inštitutu.Če družba kot celota ne bomo bistveno zmanjšali širjenja covida z odgovornim ravnanjem vseh, ne vidimo razloga, zakaj razvoj epidemije ne bi sledil predstavljenim neugodnim krivuljam. Če nam epidemije ne bo uspelo pravočasno ustaviti, bo ona ustavila nas, kajti naraščajoče eksponentne funkcije se ne da premagati, opozarjajo strokovnjaki, ki pozivajo k doslednemu izvajanju samozaščitnih ukrepov, vedno in vsi. »Čuvajte se, kajti verjetnost, da srečate kužno osebo, je velika,« še opozarjajo na inštitutu.