Bojana Beović napovedala spremembe

»Stanje je skrb vzbujajoče,« je jasna vodja strokovne skupine, ki svetuje vladi,. Po zadnjih podatkih je bilo v zadnjih 24 urah v Sloveniji pozitivnih že več kot 30 odstotkov vseh odvzetih vzorcev ob tem, da je bilo v teh dneh opravljenih ogromno število testov na prisotnost virusa sars-cov-2.Beovića pritrjuje, da v Sloveniji veliko testiramo: »Pravzaprav smo imeli od sredina aprila od začetka, ko smo začeli ukrepe sproščati, navodilo, da se testira vsakega, ki ima okužbo dihal ali kakršne koli simptome, ki bi lahko pripeljali do covida.«Pred dnevi je javno izrazila pomislek, ali je takšen način testiranja sploh smiseln, zato so se zdaj odločili, da testiranje začasno nekoliko omejijo in predvsem osredotočijo na tiste bolnike, ki testiranje potrebujejo, ker pričakujejo težji potek bolezni, morda sprejem v bolnišnico, in po drugi strani na tiste ljudi, ki imajo stik z ranljivo skupino, recimo zaposlene v domovih za starejše, v bolnišnicah, ljudi, ki imajo veliko stikov pri svojem delu, pa tudi tiste, ki imajo posamezne družinske člane, ki bi lahko težko zboleli, da se jih zaščiti, ker vemo, da je njihov sorodnik obolel za covidom 19,« je povedala za Odmeve na RTV Slovenija. »Računamo, da se bo vsaj nekoliko zmanjšalo testiranje, seveda pa si testiranja kot enega dobrega orodje za spremljanje epidemije ne želimo izgubiti,« je dejala in napovedala, da bodo določene skupine ljudi začeli testirati s sicer manj zanesljivimi antigenskimi testi, a po nekem protokolu, ki so ga že oblikovali.Testiranj bo torej nekoliko manj. Bo tudi manj odkritih pozitivnih primerov? »Res je,« je voditeljupritrdila Beovićeva.