Odslej bo testiranj manj, takšna so nova navodila

Preberite tudi: Bojana Beović napovedala spremembe

Testiranja kot marca, le še za posameznike

Bojana Beović. FOTO: Jure Eržen, Delo

Ministrstvo za zdravje je včeraj družinskim zdravnikom poslalo nova navodila za napotovanje na testiranje za koronavirus in za dolžino izolacije, poroča časnik Finance. V dopisu, ki ga je podpisala državna sekretarka, je pojasnjeno, da so se za to odločili, ker je ljudi, napotenih na test, preveč. Ljudje na testiranje čakajo tudi po več dni, zato rezultati včasih niti niso več smiselni.Po novih navodilih bodo zdaj tiste, ki bodo kazali znake in simptome okužbe s koronavirusom, takoj poslali v osamitev, prav tako vse tiste, ki so bili z njim v tesnem stiku, predvsem v družini. Vseh s sumom na okužbo pa ne bodo več napotili na test, temveč bo testiranje omejeno na:– osebe, pri katerih se predvideva težji potek bolezni (starejše od 60 let, paciente s pridruženimi obolenji in osebe z imunsko pomanjkljivostjo ne glede na starost);– osebe z epidemiološko indikacijo (tiste, ki so na izpostavljenih delovnih mestih, kot so bolnišnice, zdravstveni domovi, v domovih za starejše in socialnovarstvenih zavodih, v policiji oziroma poklicih, ki so nujni in kjer prihajajo zaposleni v stik z veliko ljudmi);– osebe z drugimi epidemiološkimi indikacijami (na primer oboleli otrok zdravstvenega delavca, oseba, ki ima v družini osebo s tveganjem za hud potek bolezni).Če je v družini bolnih več članov, naj bi testirali le enega – najbolj bolnega oz. tistega, ki hodi na delo.Da bodo testiranja odslej omejena, je včeraj v Odmevih na TV Slovenija napovedala vodja svetovalne skupine za covid 19. Od aprila, ko je država začela sproščati omejevalne ukrepe iz prvega vala epidemije, so imeli epidemiologi navodilo, da testirajo vsakega, ki ima okužbo dihal ali kakršne koli znake in simptome, podobne simptomom okužbe z novim koronavirusom. A trenutna števila testiranj presegajo kapacitete laboratorijev v državi, Beovićeva je tudi izrazila pomislek nad tem, ali je tak način testiranja sploh še smiseln. Po njenih besedah bodo testirali tudi tiste, ki imajo doma posameznike, ki spadajo v ranljivo skupino.Protokol testiranja bi bil tako podoben tistemu ob koncu marca. Beovićeva je ob tem poudarila, da je testiranje sicer dobro orodje za sledenje epidemiji in si ga ne želijo izgubiti. Zato že razmišljajo o tem, da bi lahko sčasoma nekatere skupine testirali s sicer nekoliko manj zanesljivimi antigenskimi testi po protokolu, ki so ga že oblikovali.