Logarjeva: V bolnišnici na kisiku tudi mlajša nosečnica (V ŽIVO)

Zadnji podatki glede novih okužb pri nas niso spodbudni V ponedeljek je bilo v 5756 testiranjih potrjeno 1499 novih primerov okužbe s koronavirusom. Hospitaliziranih je 560 ljudi, od teh je v intenzivni enoti 86 bolnikov. Umrlo je pet oseb.Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 bodo sodelovali infektologinja s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljanas Fakultete za šport in vladni govorecPodatek, da je še vedno več kot četrtina opravljenih pozitivnih, po mnenju Kacina ni ravno spodbuden. Stanje v bolnišnicah ostaja zelo resno, saj se število bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, še vedno povečuje, je dodal vladni govorec. Izkušnje preteklih mesecev po njegovih besedah kažejo, da se bo število hospitaliziranih bolnikov v prihodnje še povečevalo. Na učinke ostrejših ukrepov pa da bo potrebno še malo počakati.Bo besedah Logarjeve je v ljubljanskem kliničnem centru trenutno hospitaliziranih 140 bolnikov s covid okužbo, 19 pa jih je tam na intenzivni negi. Z bolniki, ki ne potrebujejo intenzivne terapije se selijo na druge oddelke, med drugim tudi na ortopedsko kliniko. Povprečen bolnik v bolnišnici ostane od 10 do 14 dni, včasih pa se na intenzivni negi zdravijo tudi več tednov.»Mi lahko zdravimo ljudi v bolnišnicah, lahko povečujemo število postelj, a v nedogled tega ne bomo mogli početi,« je dejala Logarjeva in dodala, da je velika težava prav kadrovska stiska. Po njenih besedah se trenutno v bolnišnici zdravi tudi mlajša nosečnica, ki potrebuje dodaten kisik. Najmlajši pacient na intenzivni negi je po besedah Logarjeve star 42 let, na navadnem oddelku pa je to 33-letnica. Hospitaliziranih je bilo tudi več otrok, starih od nekaj tednov do 16 let.Z današnjim dnem je zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v veljavi omejitev gibanja med občinami. Ukrep naj bi trajal vsaj teden dni. Kakšne so izjeme, preberite tukaj