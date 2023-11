Zaradi pisanja o stanovanju Faile Pašić obsojen: je svoboda govora v Sloveniji ogrožena?

Slovensko združenje domoljubnih novinarjev (SZDN) se je odzvalo na sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani, po kateri je Marko Puš, odgovorni urednik spletne strani Nova24TV, obsojen na enoletno pogojno kazen, ker naj bi bili v članku o Faili Pašić objavljeni njeni osebni podatki. Puš je bil obsojen, ne da bi se imel možnost zagovarjati, saj je sodišče sledilo predlogu tožilstva in izdalo kaznovalni nalog brez glavne obravnave.

Ustrahovalni ukrep oblasti in javno diskreditacija

V Slovenskem združenju domoljubnih novinarjev tako menijo, da v primeru Marka Puša ne gre zgolj za kršenje temeljne človekove pravice, temveč tudi za ustrahovalni ukrep oblasti in javno diskreditacijo odgovornega urednika. 22. aprila lani je bil tako objavljen članek z naslovom »Golobova Faila dobro molze državo: Ima socialno stanovanje, prevaža se v dragem audiju Q5!«, v katerem je bil objavljen tudi zapis bralca z naslovom aktivistke in to, da je od Stanovanjskega sklada RS dobila 4-sobno stanovanje.

Faila Pašič. Foto: Dejan Javornik

Naslov aktivistke je bil kmalu izbrisan, kljub temu je bil urednik kazensko ovaden, češ da gre za poseg v njeno zasebnost.

Zaradi političnega in aktivističnega dela je zelo izpostavljena javna oseba

V SZDN menimo, da je Faili Pašić zaradi svojega političnega in aktivističnega dela ne samo zelo izpostavljena javna oseba, ampak je absolutna javna oseba. Zato je zanimiva za javnost, ki ima pravico o njej izvedeti skoraj vse stvari; še posebej, ker njeno društvo prejema davkoplačevalski denar in ker živi v stanovanju, ki ga je dobila od Stanovanjskega sklada RS. O državni lastnini, ki jo upravlja vsakokratna vlada, pa imajo državljani pravico izvedeti vse, kar jih zanima. Tudi to, kdo in zakaj živi v tem stanovanju.

V SZDN ob tem niso zaskrbljeni samo zaradi posega v svobodo govora in ustrahovanja urednika, ampak tudi nad dejstvom, da se je tožilstvo odločilo za kazenski pregon (take zadeve se v svobodnih in pravnih državah rešujejo v civilnih tožbah).