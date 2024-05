Ženska, ki bo nadomestila princeso Kate

To poletje bo za britansko princeso Beatrice, hčerko princa Andrewa in nečakinjo britanskega kralja Karla III. pestro, saj se po poročanju vira blizu kraljeve družine že pripravlja na vidnejšo vlogo znotraj Firme, prevzela naj bi namreč nekaj nalog Kate Middleton.

Zaradi okrevanja valižanske prinese in zmanjšanega obsega dela kralja Karla naj bi 35-letna Beatrice, ki sicer ne sodi med višje člane kraljeve družine, stricu in celi družini priskočila na pomoč in se bo zato večkrat pojavljala na kraljevih dogodkih, piše Daily Mail.

Prva opaznejša vloga naj bi jo čakala med uradnim obiskom japonskega cesarja Naruhita in cesarice Masako v palači Buckingham naslednji mesec.

Letošnje poletje se britanski monarhiji obeta veliko odmevnih dogodkov, med drugim parada pozdrav zastavi, državni banket, obeleževanje 80. obletnice dneva D in še številni uradni dogodki ter vrtne zabave na vrtovih palače Buckingham.

Ker je število višjih članov kraljeve družine močno skrčeno in ker sta dva najvidnejša bolna, bi pomoč princese Beatrice še kako prišla prav.

Kralj naj bi jo zato angažiral za nekatere priložnosti, prav tako bi rad vanje občasno vključil njeno sestro, princeso Eugenio, ki tudi ne sodi med višje člane kraljeve družine.

Beatrice je trenutno razpreta med New Yorkom in angleškim Cotswoldsom, njeno življenje je kombinacija uveljavljanja v mladem start up podjetju ter kraljevih dolžnosti.

Tu so še družinske obveznosti. Z možem Edoardom Mapelli Mozzijem imata dvoletno hčerko Sienno, on ima iz prvega zakona osemletnega sina Wolfija, a ne glede na vse je pripravljena priskočiti stricu na pomoč.