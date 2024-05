Uf, ste videli, kako se je nanj spravil Janša? Objavil še fotografijo »modernega slovenskega levičarja« (FOTO)

»Na Fakulteti za družbene vede (UL FDV) izražamo podporo in solidarnost palestinskemu ljudstvu, nad katerim izraelska država izvaja genocid. Od začetka lanske agresije proti palestinskemu ljudstvu je v genocidu Izraela na območju Gaze umorjenih že več kot 35.000 ljudi, od tega več kot 14.500 otrok. Obenem ostro obsojamo tudi vse poskuse relativizacije izraelskega genocida in prikrivanja oziroma pomanjševanja izraelskih zločinov v imenu “pravice do samoobrambe”,« meddrugim piše v izjavi FDV o izraelskem genocidu v Gazi.

Milan Brglez FOTO: Matej Druznik

To izjavo je pozdravil tudi kandidat za evropskega poslanca iz vrst SD Milan Brglez z besedami: »V teh časih je biti na pravi strani zgodovine smelo in pomembno dejanje. Hvala, moja FDV,«.

Šef opozicije, Janez Janša, ki je dneh, ko so študentje FDV protestno zasedali prostore fakultete, večkrat negativno označil njihova prizadevanja in jih obtožil, da obožujejo sovjetskega diktatorja Stalina, se je na Brglezovo objavo že odzval: »Naravno pravo Milan Brglez je bil vedno na strani teroristov. Domačih in tujih.«

Janez Janša. Foto:dejan Javornik

Je pa Janša nato objavil tudi fotografijo letošnjega zmagovalca Eurosonga in pripisal: »Ideal modernega slovenskega levičarja. Kam so to padli.«