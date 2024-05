Venera in ljubezen

Venera simbolizira hrepenenje po dvojini, partnerski odnos, harmonijo med dvema. Če je v natalni karti dobro postavljena, v srečne hiše, prijetna znamenja in spodbudne aspekte, v ljubezni in partnerstvu nimamo ovir in težav, ampak je to področje, ki nas podpira.

Če pa je obremenjena, v znamenju, kjer se ne počuti najbolje (oven, škorpijon, devica), v skritih hišah ali težkih aspektih, najbolj s Saturnom, Plutonom, Marsom, Uranom, Neptunom, nam življenje v ljubezni prinaša več ovir, če je retrogradna, več poskusov, to je področje, na katerem se učimo, ne tisto, ki prinaša zadovoljstvo.

Z Venero v 4. hiši lahko simpatijo srečamo doma. FOTO: G-stockstudio/Getty Images

Venerin položaj v hiši nakazuje področje, kjer lahko preskočijo iskrice. Če ima človek Venero v 1. hiši, se mu ljubezen lahko zgodi povsod, saj oddaja posebno energijo, simpatičnost ali privlačnost, zaradi katere mu ne zmanjka priložnosti, s tem so vsi kraji tisti, kjer lahko spozna ljubezen. A večja je verjetnost, da se bo z njo srečal v živo, ne prek pisanja, omrežij in brez posrednikov. Oseba bo prišla do njega in pokazala zanimanje, on bo izbiral in se odločal, ali je prava.

Venera v 2. hiši daje dobre temeljne za stabilno in trajno partnerstvo, ljubezen, ki nosi tudi finančno varnost. Kraji, kjer lahko spoznamo osebo, so gurmanske gostilne, kjer se uživa v dobri hrani. Lahko se srečamo v banki. Nekje v naravi, na mirnem in tihem mestu, a ne v gozdu, prej na odprtih travnikih, lahko v arboretumu, kjer so rože.

Če je Venera v 3. hiši, najdemo nekoga, ki nam je podoben, soroden, s katerim se imamo veliko pogovoriti. Kje se najde taka ljubezen? Lahko v šolskih klopeh, na tečajih, v soseski ali prek sosedov, lahko prek interneta, tako da je prvi stik intelektualne narave. Zaljubimo se v misli in besede človeka.

Venera v 4. hiši prinaša možnosti, da se bo iz ljubezni rodila družina in da je čustvena bližina temelj ljubezni. Kje najdemo ljubezen? Lahko prek sorodnikov nekoga spoznamo ali pride iz takega ali drugačnega razloga (poslovno ali zasebno) na obisk v družinski dom. Včasih je to samo miren kraj ob jezeru.

Venera v 5. hiši nam da vedeti, da se mora oseba zaljubljati in oživljati ljubezen. Če tega ne more doživljati z isto osebo, ji življenje prinaša raznoliko ljubezensko zgodbo. Ljubezen sreča nekje, kjer je prijetno, veselo, družabno. Lahko na kulturni prireditvi, v bifeju, na zabavi. Nekje, kjer so ljudje, dobra glasba in pijača, ker smo sproščeni, se imamo lepo, se veselimo.

Ko je Venera v 6. hiši, je za nas ljubezen nekaj uporabnega in bo pomembno, da smo v partnerstvu tudi sodelavci, koristni drug drugemu. Ljubezen najdemo v službi, prek sodelavca, lahko se zaljubimo v nekoga, ki nam opravlja storitev, v frizerja ali keramičarja. Lahko jo najdemo med delom. Lahko nas združi tudi ljubezen do malih živali.