Novorojenčka sta v zabojniku našla dva mladeniča? »Ko sta ga našla, je bil star le uro ali dve« (VIDEO)

Sinoči okoli 23. ure so v Zaprešiću v zabojniku našli novorojenčka, zavitega v odejico . Kot neuradno pove HRT, je policija odšla na teren po obvestilu dveh mladeničev, ki sta se vračala domov s treninga in slišala jok otroka. Okoli polnoči so otroka prepeljali v bolnišnico Sveti Duh.

»Ko so ga našli, je bil lahko star največ dve uri«

Predstojnica oddelka za neonatologijo klinične bolnišnice Sveti Duh Rebeka Ribičić je za medije potrdila, da je novorojenček, ki so ga včeraj zvečer sprejeli v bolnišnico, potem ko so ga našli zapuščenega v Zaprešiću, v dobrem zdravstvenem stanju in je trenutno v bolnišnični enoti za intenzivno nego. »Otrok joka, je rožnat, ima dobro motoriko, začeli smo ga hraniti, je živahen, ultrazvok možganov je v redu, zaenkrat smo zelo zadovoljni,« je dodala.

Deček je zaradi opazovanja na oddelku za intenzivno nego. »Gre za dečka s porodno težo 2230 gramov, koliko je star, pa je težko oceniti. Ko je bil pripeljan v bolnišnico, je imel morda kakšno uro, največ dve, sodeč po njegovem kliničnem stanju.« Na njem niso našli nobenih znakov zunanjih poškodb, kri, ki je bila na otroku, pa je bila materina od poroda, piše Index.hr.

Dečka obravnavajo kot vsakega drugega novorojenčka, le z večjo previdnostjo, saj gre vendarle za specifična stanja na začetku življenja. Sledila bo kriminalistična preiskava zaradi ugotavljanja vseh okoliščin.