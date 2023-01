Golobova Faila odpotovala v Meko: v beli obleki je žarela (FOTO)

Nekdanja Golobova strokovna sodelavka volilnega štaba Gibanja Svoboda Faila Pašić se je pred nekaj dnevi vrnila z romarske poti iz svetega muslimanskega mesta Meka v Medino. Na pot je šla v novoletnem času, ko se je v Meko zgrnilo okoli dva milijona romarjev. Njena izkušnja je bila osvobajajoča, o čemer pričajo zapis in fotoutrinki iz Savdske Arabije.

Faila v Savdski Arabiji. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook

»Na pot sem se podala tiho in skoraj neopazno. In ta pot me je pripeljala nazaj k sebi. Duhovna moč vsakega posameznika je neskončna, v sebi nosimo pogum, da spremenimo tisto, kar je najtežje spremeniti. Sebe. /.../ Moje življenjske poti so bile izredno nevarne, nenehno sem smrti zrla v oči. Življenje me je zahtevalo v celoti. Duhovni napredek se mi je vedno izmikal. Do pred nekaj dnevi ...,« je zapisala na facebooku.

Verniki, ki se iz Meke napotijo peš, v stotinah avtobusov in avtomobilov na petdnevni ritual, so oblečeni v belo. Kljub visokim temperaturam in gneči so zadovoljni. Za mnoge je to največje doživetje v življenju, saj tradicija nalaga, da vsak musliman, ki si to lahko privošči, najmanj enkrat v življenju obišče enega od petih svetih krajev. In ta lepi dogodek je doživela tudi Pašićeva, ki je med drugim leta 2014 kandidirala na evropskih volitvah za stranko Konkretno pod vodstvom Jelka Kacina. Lani pred parlamentarnimi volitvami se je kot strokovna sodelavka volilnega štaba pridružila Gibanju Svoboda.