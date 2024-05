Slavna kmetija gradila na črno

V Trenti v Triglavskem narodnem parku (TNP) leži kmetija Pri Plajerju. O njej so pred leti poročali domači in celo tuji mediji. Bralci angleškega časopisa The Guardian so jo denimo priporočali za obisk v kategoriji turističnih kmetij po Evropi. Delo je takrat opisalo družino, ki stoji za kmetijo, ki jo kot nosilka dopolnilne dejavnosti vodi Stanka Pretner. »Prlečanka, ki je pred debelima dvema desetletjema zapustila rodne ormoške kraje z največ sončnimi urami v Sloveniji in se preselila v alpsko dolino, kjer lep del leta vlada senca,« jo je opisal novinar in dodal, da Stanka z možem Markom Pr...