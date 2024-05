Tako dolgo smete piščanca hraniti v hladilniku ali zamrzovalniku

Surova perutnina, ki jo kupite v mesnici, lahko v hladilniku počaka dan ali dva. Takšno meso se razlikuje od mesa, kupljenega v embalaži, na kateri je naveden rok uporabnosti.

»To je zapakirano pod nadzorovanimi pogoji in med predelavo vedno na hladu, zato je rok uporabnosti malo daljši, vendar le, če embalaže, preden jo pospravite v hladilnik, ne odprete.

Če jo, je treba meso porabiti v dveh dneh,« pravi Martin Bucknavage, strokovnjak za varno prehrano.

Pomembni so pogoji

A ne samo, da je v hladilniku, treba je upoštevati vse pogoje pri shranjevanju perutnine. Temperatura v hladilniku ne sme preseči petih stopinj Celzija, optimalna znaša od tri do štiri stopinje.

Meso je najbolje pospraviti v najhladnejšem delu naprave, kar je običajno spodnja polica. Surovo perutnino v hladilniku shranjujte v hermetično zaprtih posodah, da ne bi bila izpostavljena zraku ali vlagi, kar omogoča rast neprijaznih bakterij.

Pri zaprti embalaži upoštevajte rok uporabnosti FOTO: Nastya_ph,/Gettyimages

Pazite tudi, da ne bo prišla v stik z drugimi živili, sploh ne s tistimi, ki jih uživate surove.

Kaj pa pečen piščanec?

Pečenega lahko v hladilniku hranite od tri do štiri dni, pojasnjuje Bucknavage in dodaja, da je treba termično obdelanega piščanca kar najhitreje pohladiti in ga v roku dveh ur po pripravi pospraviti v hladilnik.

S tem se močno zmanjša možnost, da bi se na njem pojavile bakterije, ki povzročajo zastrupitev s hrano.

Tako kot surovega, ga je treba pospraviti v hermetično zaprti posodi.

Ostanke pečenega piščanca hitro pohladite in pospravite v hladilnik. FOTO: Yelenayemchuk/Gettyimages

Kaj pa v zamrzovalniku?

Zamrzovalnik je idealno mesto za shranjevanje mesa, tudi perutnine, kuhane, pečene ali surove. Cel surov piščanec je lahko v njem spravljen tudi do enega leta, deli surovega pa tri do štiri mesece.

Kar zadeva termično obdelanega, je v zamrzovalniku prav tako dober približno štiri mesece.

Kako vedeti, da je piščanec pokvarjen?

Ne glede na to, kako dolgo imate meso v hladilniku ali zamrzovalniku, če opažate znake, da je pokvarjeno, ga ne jejte.

Ti pa so: neprijeten vonj, sluzasta površina in spremenjena barva, ki ni več rožnata, temveč siva, zelena ali rumena, svetuje Readers digest.com.