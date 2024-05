ZPM Ljubljana Moste-Polje se je preimenovala: zdaj je Zveza Anita Ogulin in ZPM

Humanitarna organizacija v javnem interesu Zveza prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste-Polje se je preimenovala v Zvezo Anita Ogulin in ZPM, so v organizaciji danes pojasnili na novinarski konferenci. Preimenovanje v ničemer ne spreminja organiziranosti in dejavnosti organizacije, so še poudarili.

Organizacija je z ustanovitvijo programa Botrstvo v Sloveniji leta 2010 postala vseslovenska humanitarna organizacija. Kot navajajo v organizaciji, ima največje zasluge za to njena dolgoletna predsednica Anita Ogulin. Po besedah podpredsednice Alenke Petkovšek je Ogulin z ekipo sodelavcev, donatorjev, partnerjev, botrov in podpornikov ustvarila organizacijo, kot jo poznamo danes.

»Člani upravnega odbora ZPM Moste-Polje smo že nekaj let dobivali in tudi sami dajali pobude o spremembi in o tem smo dejansko veliko in velikokrat razpravljali in vedno znova prišli do enake odločitve, ki jo je v mesecu aprilu letos potrdila skupščina kot najvišji organ naše organizacije. Tako vam ponosno predstavljam odločitev, da se ZPM Moste-Polje preimenujemo v Zveza Anita Ogulin in ZPM,« je pojasnila.

Spreminja se samo, ostalo ostaja enako

Sekretarka organizacije Tanja Petek je zatrdila, da novo ime ne spreminja njene organiziranosti ali delovanja. V organizaciji bodo tako še naprej vodili in razvijali programe za otroke, mladostnike in njihove starše. Prioriteta organizacije tako ostajajo enake možnosti otrok in mladostnikov ter zagotavljali celostno pomoč družinam v stiski in opozarjali na luknje v sistemu, ki onemogočajo bolj dostojno reševanje njihovih stisk, je zatrdila.

Kot je pojasnila Petek, bodo v organizaciji spremembo imena in s tem povezane stroške financirali iz komercialnega programa letovanj in taborov za otroke, ki jih ponujajo.

Ogulin, ki se novinarske konference zaradi bolezni ni udeležila, pa je v zvočnem posnetku izrazila ponos nad dosežki organizacije. »Z veliko častjo, z velikim priznanjem, veliko hvaležnostjo ter tudi ponižnostjo pa soglašam, da se moje ime doda imenu organizacije,« je še dejala.