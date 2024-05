Imate soglasje za sončno elektrarno, ponudnika pa še ne?

Če ste vlogo za soglasje za postavitev sončne elektrarne oddali pred koncem leta 2023, ste si zagotovili, da bo letni net metering – finančno ugoden sistem obračunavanja presežne porabe električne energije – za vas veljal tudi v prihodnje. A le pod pogojem, da bo vaša elektrarna dejansko postavljena in priključena v omrežje do konca leta 2024. Kaj torej čakate?

Izberite partnerja, ki mu boste zaupali

Pomembno je, da za izvedbo projekta izberete partnerja, ki vam bo ves postopek olajšal in ne obratno. Pri nekaterih manjših izvajalcih morda zamuja dobava panelov, pri drugih ni jasno, ali bodo sploh imeli čas za vašo hišo. Zadnja stvar, ki si jo želite, je, da bi nenehno pogledovali na koledar in se spraševali, ali bo projekt zaključen pravočasno, kje se bo končalo sodelovanje z izvajalcem, kako konkretno bo šel naprej postopek do dejanskega zagona sončne elektrarne in ali boste morali sami naokrog z dokumenti, potem ko bodo mojstri namestili panele.

Tu je velika prednost znamke MOON. Izkušeni strokovnjaki so v zadnjih letih uspešno zaključili vrsto projektov sončnih elektrarn, od individualnih enostanovanjskih hiš do velikih poslovnih objektov, pri katerih lastna sončna energija poganja tudi energetsko zahtevnejšo proizvodnjo. Predvsem pa je MOON točka, kjer na enem mestu dobite celovite energetske rešitve za svoj dom. Zanesljivo, kakovostno in strokovno. In kar je tudi zelo pomembno – brez stresa!

Zakaj gre z Moonom hitro in enostavno?

Ker vas bodo brez težav in stresa vodili skozi ves postopek,

ker bodo poskrbeli za vse v zvezi z vlogo za soglasje za priklop,

ker vam bodo pomagali pri vseh odprtih razpisih za subvencije,

ker izkušeni strokovnjaki uporabljajo le najkakovostnejše sončne panele,

ker vam lahko do najbolj racionalne porabe in najbolj ugodnih cen pomagajo s sistemom za inteligentno energetsko upravljanje vašega doma,

ker boste v njihovi ponudbi našli tudi električne hranilnike in polnilne postaje za e-avtomobile.

Vrata v svet lastne energije

Postavitev sončne elektrarne je namreč prvi korak. Smiselno je, da se prehoda v trajnost lotite celostno. S hranilnikom POWER si tako zagotovite neodvisnost z dostopom do čiste in brezplačne elektrike 24 ur na dan. S polnilno postajo MOON boste lahko polnili svoj električni avto (če ga danes še nimate, boste o njem verjetno razmišljali že v prihodnjih nekaj letih). S sistemom za upravljanje energije optiMOON pa boste lahko preprosto, pregledno in ves čas spremljali, koliko elektrike porabijo naprave, povezane v domači sistem, optimizirali njihovo porabo ter tako maksimalno izkoriščali električno energijo po najugodnejši ceni.

Vas zanima več? Več informacij o izdelkih in storitvah znamke MOON najdete na naslovu vrhunskaemobilnost.si, povpraševanje pa lahko oddate tudi s spletnim obrazcem.