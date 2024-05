Ameriški državni sekretar v Ukrajini: Pomoč je na poti

Bojne črte so bile skoraj 18 mesecev relativno pri miru, z občasnimi, skromnimi ruskimi pridobitvami.

Sedaj se hudo preobremenjene ukrajinske enote trudijo zadržati najsilovitejšo kopensko ofenzivo po letu 2022 v severovzhodni regiji Harkova. »Pomoč je na poti,« sporoča ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki je nedavno obiskal Kijev.

Za zdaj je v Ukrajino prišel le manjši delež obljubljenega, 61 milijard dolarjev vrednega paketa ameriške vojaške pomoči. V ukrajinskih rokah naj bi bili že nekateri sistemi zračne obrambe, topništvo in rakete.

Ukrajina zdaj premešča okrnjene vrste rezervnih vojakov v regijo Harkov, medtem ko Rusija napreduje z druge strani meje, piše BBC.

Harkov, maj 2024. FOTO: Roman Pilipey Afp

Rusi so zavzeli vsaj 130 kvadratnih kilometrov nekoč osvobojenega ozemlja. Tudi leta 2022 so tja usmerili vse sile in zdi se, da bodo zdaj to ponovili. »Taktika Moskve ostaja nespremenjena,« je za BBC povedal tiskovni predstavnik ukrajinske vojske Andriy Zadubinnyi.

»Ukrajinske vojake zasipajo s topniškim ognjem in zračnimi napadi. Nato se razdelijo v majhne skupine in začnejo napadati.« Ruski cilj osvajanja Ukrajine se ni spremenil, vendar je ta sedaj sposobna upora.

Pred svetlobo bo še temno

Septembra 2022 so ukrajinske sile prelisičile okupatorje in jih premagale z manevriranjem, tako so osvobodile več kot 2000 kvadratnih kilometrov v regiji Harkov. Posledično so bila mesta, kot sta Kupiansk in Izium, znova pod nadzorom Ukrajine.

Po velikih poletnih izgubah za Kijev je prišlo do spremembe v tamkajšnjem vzdušju: Ukrajina je končno lahko utemeljeno verjela, da bi v vojni lahko zmagala, piše James Waterhouse za BBC.

Sedaj dogodki v Harkovu grozijo, da bo upanje na osvoboditev izničeno. Zaradi silovite ruske ofenzive kaže, da bodo vzhodna mesta znova padla. Pri tem pa je pomembno vlogo igrala zamuda ameriške vojaške pomoči.

Evakuacijo Ukrajina načrtuje tudi za 115 naselij v regiji Sumy bolj severno, saj tudi tam pričakujejo rusko ofenzivo. Cilj Kijeva je zaenkrat stabilizacija frontne črte, a predvidevajo, da se bodo zadeve še poslabšale.