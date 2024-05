V Sodražici so slavili Prekmurci (FOTO)

Turistično društvo Sodražica, organizator tradicionalnih Psoglavskih dni, etnografske prireditve s pogledom v preteklost in v zahvalo cesarici Mariji, ki jim je dovolila tedensko sejemsko snidenje, se podpisuje tudi kot organizator že šestega, sicer po presledkih zaradi covida in slabega vremena, tekmovanja v kuhanju govejih vampov Vampijade 2024.

Petnajst tekmovalcev je po pravilih, ki so jih spisali pred petimi leti, pripravilo ognjišče, organizator pa je poskrbel za podstavek za kurišče, drva, vodo in mizo. Ekipe so same prinesle kotliček za kuhanje in pripomočke ter kuhinjski pribor, pa tudi vse preostale potrebne sestavine razen štirih kilogramov kuhanih, narezanih, ohlajenih in vakuumsko pakiranih vampov.

Kuharji Po medvedovih stopinjah

Ocenjevalec Grega in trojica s Kamnega griča

Sredi tekmovalnega dne, ko je iz kotličkov omamno dišalo, so se jedci živo zanimali za vsebino, ki je brbotala v enem od njih. Novinar Tomi Gavranič, nosilec prvega predpasnika ekipe Po medvedovih stopinjah, je o tem in še čem, kar je vezano na pojedino, povedal: »Kuhamo vampe po tržaško, se pravi z veliko začimbami, ki so bile zjutraj nabrane na mojem vrtu v Kostelu.

Nadalje imamo divjačinsko pašteto, ki je prav tako s kostelske rodne grude, za presenečenje pa bomo ponudili klobaso iz vampov z okusom po čemažu iz doline Kolpe.« Z natančnostjo, s kakršno meša barve in jih pozneje nanaša na platno ali gnete glino, je v kotliček začimbe dodajal akademski kipar Marko Glavač, sicer nosilec drugega predpasnika v ekipi. »Ni ga kiparja, umetnika, ki se ne bi vsaj malo spoznal na kulinariko in ne bi znal kuhati. Da si tako lahko okrepimo mišice, bolj razmišljamo, če je treba, tudi zaplešemo,« je razkril svoj gastronomski konjiček.

Pogled v prekmurski kotliček z vampi

Oni su kuhali.

15 TEKMOVALCEV se je izkazalo z dobroto v kotlu.

Izenačeni boj

Nedaleč od njih so pridno vrtele kuhalnice in nadzorovale ogenj Bojana Levstek, Renata Levstek in Božena Krajec, sodelavke iz Vrtca Ribnica, ki so tretjič branile gastronomske okuse planinske postojanke Kamni grič. »Lani je jed pošla kaj kmalu. Čebula, česen, lovorov list pa veliko dobre volje,« so razkrile recept. Prešerno je bilo tudi ob kotličkih drugih ekip. Radovednost so pritegnili trije mušketirji iz ekipe Prekmurci.

Krpanovi vampi so najhitreje pošli.

Vsi so člani tamkajšnje Zelene bratovščine, ki že dolgo prijateljujejo s kolegi z Blok, tokrat tokrat so imeli res dober (lovsko kuharski) pogled. Tričlanska komisija, ki so jo sestavljali Janez Bratovž, Marjan Čampa in Gregor Hace, je v izenačeni konkurenci po seštevku vseh parametrov ocenjevanja razglasila Prekmurce za letošnje velike zmagovalce. »Spražena čebula s slanino, peteršilj, česen, sol, limona, po vrhu še paradižnikova mezga za barvo, je poleg vampov recept za najbolje skuhane vampe,« je na kratko povedal kapetan ekipe Dejan Bertanalič. Drugo mesto so zasedli lanski zmagovalci, ekipa iz Puconcev, tretje so bile Potočanke; 35 porcij kuhanih vampov je najhitreje pošlo (ocena glasu ljudstva) iz kotlička Konjerejskega društva Martin Krpan z Blok.

Tomi med kapetankama Potočank in Društva upokojencev Sodražica

Tudi Jožeta Chipa Levstka, neutrudnega in vsestranskega predsednika TD Sodražica, je razveselilo, da se je rajanje ob okusnih porcijah vampov prav lepo sprejelo. »Edinstven dogodek pri nas se je zagotovo prijel. In ni ga lepšega, kot videti toliko lačnih ust, ki jim je teknila ta jed,« se je Jože zahvalil tesnim sodelavcem v društvu, da je vse skupaj potekalo kot po maslu. Po umiku kotličkov z ognja so se člani društva začeli spogledovati z letošnjo največjo sodraško prireditvijo, Psoglavskimi dnevi od 28. do 30. junija, kot je spomnila tudi Petra Marn, članica TD. Zmagovalna ekipa iz Prekmurja bo za nagrado kuhala vampe na tržnih dnevih.