Nismo sami! Astronomi odkrili, da tuje civilizacije izkoriščajo energijo svojih zvezd

Da je vesolje tako veliko, da verjetno v njem nismo sami, verjamejo že mnogi. Nekaj posnetkov in raziskovanj je že namigovalo na to, da obstajajo tehnološko razvitejše civilizacije od naše, zdaj pa so astronomi odkrili morebitni dokaz o obstoju drugih civilizacij.

»Astronomi so odkrili 60 zvezd, ki kažejo znake pretiranega infrardečega sevanja, kar bi lahko nakazovalo na prisotnost Dysonovih sfer, zgrajenih s strani naprednih nezemeljskih civilizacij.

Dysonove sfere so hipotetične masivne strukture, ki bi lahko obdale cele zvezde za namene absorbiranja energije. Koncept je prvotno predlagal Freeman Dyson v 60-ih letih 20. stoletja,« povzema članek slovenski fizik, filozof in publicist Sašo Dolenc.

Človekova tehnika še ne omogoča gradnje tovrstnih struktur, predstavljajo pa možnost, da bi lahko tako graditelje zaznali in tako dokazali obstoj nezemeljskega življenja.

Ena skupina astronomov je zaznala nenavadne signale pri sedmih rdečih pritlikavih, ki so bližje kot 900 svetlobnih let od Zemlje in ki so emitirale do 60-krat močnejšo infrardečo svetlobo, kot bi bilo pričakovano. Druga skupina je našla 53 potencialnih kandidatov med večjimi zvezdami, vključno s tistimi, podobnimi Soncu, v razdaljah do 6500 svetlobnih let od Zemlje.

Čeprav obstajajo naravne razlage, kot so diski, ki obkrožajo zvezde med tvorbo planetov, se zdi, da večina omenjenih zvezd ne ustreza tej razlagi zaradi svoje starosti, piše Dolenc.

Te zvezde so manjše in šibkejše od našega Sonca, vendar so bile v infrardečem spektru do 60-krat svetlejše od pričakovanj. »Ta presežek bi lahko povzročila snov s temperaturo do približno 25°C, kar je v skladu s pričakovanji za Dysonovo kroglo. Za signal bi bilo treba zakriti do 16 odstotkov vsake zvezde, kar pomeni, da bi šlo najverjetneje za različico zamisli, imenovano Dysonov roj - to je skupek velikih satelitov, ki krožijo okoli zvezde in zbirajo energijo -, če gre res za nenaravni izvor,« še povzema New Scientist Sašo Dolenc.