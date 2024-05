Kakšne lepotice so Slovenke! Je to izbor za evropski parlament ali za najlepšo mlado političarko? (FOTO)

Med 98 kandidati, ki letos kandidirajo na listah za evropski parlament, je veliko že uveljavljenih slovenskih politikov, kar precej pa je tudi takšnih, ki si pot v svet politike šele dobro utirajo. Pokukali smo na liste in odkrili, da bi se lahko nekatere kandidatke prijavile tudi na kakšne druge vrste izbor – na primer lepotni. Samo poglejte, kakšne lepotice so se podale v politiko.

Karin Planinšek je kandidatka stranke SDS. 25-letnica je zelo aktivna na družbenih omrežjih, ima svoj podkast Na tekočem, na katerem govori o politiki.

Zala Tomašič je aktivna v podmladku stranke SDS, zaposlena je v državnem zboru, v poslanski skupini SDS in voditeljica oddaje Signal na televiziji Nova24. Zala je v Iowi študirala politologijo in ekonomijo, na King's College London pa je magistrirala na oddelku za vojne študije.

NSi je na svojo listo uvrstila predsednico podmladka Katjo Berc Bevk. Tako kot Tomašičeva je tudi Berk Bevčeva zaposlena v državnem zboru kot strokovna sodelavka poslanske skupine.

Kaja Galič je 27-letnica iz Novega mesta, ki je tudi podpredsednica Slovenske ljudske stranke. Galičeva je tudi predsednica podmladka Nova generacija.

Nina Strah je doktorica nevrobiologije, ki je zaposlena kot raziskovalka v LEK-u in občinska svetnica in pravi, da jo v življenju vodi radovednost in da je zanjo življenje več kot samo delo in spanje.

Našo pozornost pa je z lepoto še posebno pritegnila Lucija Karnelutti, mlada kandidatka za evropsko poslanko, ki so jo na listo uvrstili Socialni demokrati.

Z lepotico na svoji listi se lahko pohvalijo tudi v Levici. Katja Sluga je sicer zaposlena na ministrstvu, ki ga vodi Luka Mesec.