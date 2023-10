Mahnič iz SDS o njej kot radikalni islamistki, v ponedeljek se bosta soočila

Na ljubljanskem sodišču je v ponedeljek razpisan predobravnavni narok v zasebni tožbi, v kateri humanitarka Faila Pašić poslancu stranke SDS Žanu Mahniču očita kaznivo dejanje razžalitve.

Faila Pašić. FOTO: Obrazi Slovenskih Pokrajin

Pašićeva se je za tožbo odločila, ker jo je državni sekretar za nacionalno varnost v nekdanji vladi Janeza Janše aprila lani, tik pred parlamentarnimi volitvami, na družbenem omrežju X označil za radikalno islamistko, stranko Gibanje Svoboda, s katero je Pašićeva takrat sodelovala, pa obtožil, da prinaša islamizacijo in šeriatizacijo Slovenije ter masovni uvoz Arabcev.

Poudarja, da jo je tvit razčlovečil

V odzivu je Pašićeva poudarila, da jo je Mahničev tvit ponižal, razvrednotil in razčlovečil, poudarila pa je tudi, da se ji zdi pomembno, da se na tovrstna dejanja odreagira in da tudi vsi drugi, ki so žrtve sovražnega govora, poznajo sredstva, s katerimi lahko razpolagajo in obranijo svojo čast in svoje dobro ime. V Gibanju Svoboda pa so ocenili, da gre pri Mahničevem tvitu za spodbujanje verske nestrpnosti, širjenje laži ter sovraštva.