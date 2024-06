Večina Slovencev podpira pomoč pri prostovoljnem končanju življenja?

Volišča po Sloveniji so ob 19. uri zaprla svoja vrata. Referendumsko vprašanje o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je v slovenski politiki in družbi poskrbelo za kar precej burnih razprav. Zagovorniki izpostavljajo pravico do dostojanstvene smrti tistih, ki neznosno trpijo, nasprotniki pa se sklicujejo na ustavno načelo nedotakljivosti življenja.

Na prve rezultate referendumskih vprašanj bo potrebno še nekoliko počakati. Zadnja javnomnenjska raziskava Mediane za Delo pa sicer kaže, da je 57,7 odstotka anketiranih za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, 32,1 odstotka jih je proti, približno desetina pa o tem bodisi nima mnenja bodisi ne želi odgovoriti. Če bi upoštevali opredeljene, se delež podpornikov zviša na 64 odstotkov, nasprotnikov pa na 36 odstotkov.

17 organizatorjev kampanje

V kampanjo pred posvetovalnim referendumom o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je bilo vključenih 17 organizatorjev. V SLS, NSi, SDS, Združenju Gibanje za otroke in družine, Združenju slovenskih katoliških zdravnikov, Društvu Gibanje za življenje so bili proti, predlog pa so podprli v Stranki mladih - Zeleni Evrope, Zelenih Slovenije, SD, Levici, Gibanju Svoboda, Vesni, Piratski stranki, Društvu Zelena akademija Slovenije in Društvu Srebrna nit - združenje za dostojno starost.

Več sledi ...