Skriti biser Zasavja: slap Sušjek očara z divjo lepoto in spokojnostjo

Pokrajina ob srednji Savi v Zagorju morda ni čisto na vrhu turističnih zanimivosti. Čisto po krivici. Slikovita soteska Save in številni vrhovi in doline potokov v okolici nas preprosto navdušijo. Danes si oglejmo slikoviti slap Sušjek ob potoku Sopota.

V Radečah se zapeljemo ob cesti, ki vodi ob potoku Sopota. Več kilometrov se zlagoma vzpenjamo vse do točke, ko se cesta v slikovitem zavoju obrne za skoraj 180 stopinj. Z desne se pod cesto spusti potok, mi pa parkiramo ob informativni tabli; cesta se sicer nadaljuje naprej ob potoku in vodi do Litije.

Na začetku potok ne deluje posebej zanimivo, a kmalu se to spremeni. Urejena pot nas po 50 metrih vodi v ozko grapo. Opremljena pot z leseno ogrado nas vodi do slapišč. Spodnji slap se v obliki pahljače spušča štiri metre v globino. Pot se nadaljuje še naprej in nekaj deset metrov višje ob potoku pridemo do tolmuna glavnega slapu Sušjek. Ta je dvodelen, voda teče po z mahom poraslem, ne preveč strmem pobočju. Vode potoka vsebujejo veliko apnenca, ta se v slapu izloča in tvori lehnjakovo podlago. Glavni slap je visok petnajst metrov, nad njim pa je še eden, visok okoli pet metrov.

Za obisk slapu je treba izbrati pravi čas. V času padavin postane mogočen in je prava paša za oči, med dolgotrajno sušo pa je njegova podoba drugačna: vode skorajda izginejo in podoba grape ni tako privlačna.