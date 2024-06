Referendum o rabi konoplje: kako so glasovali Slovenci?

Po državi se je ob 19. uri zaprlo nekaj manj kot 3000 volišč, na katerih je skoraj 1,7 milijona volivcev lahko oddalo glas na referendumih. Na enemu od treh posvetovalnih referendumov so Slovenci odločali o rabi konoplje v medicinske namene in o osebni rabi konoplje.

Na izide referendumskega odločanja bomo morali še malo počakati, saj bodo prvi neuradni izidi znani po 21. uri.

Pri referendumskih vprašanjih ostaja negotov izid posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje za omejeno osebno rabo.

Kako so kazale javnomnenjske raziskave?

Zadnja javnomnenjska raziskava Mediane, ki so jo opravili za Delo, je kazala, da je med volivci prevladal odgovor, da je pri referendumu o gojenju in uporabi konoplje za osebno rabo nemogoče napovedati, na katero stran se bo nagnila tehtnica.

Velika večina vprašanih je za to, da Slovenija dopusti gojenje in predelovanje konoplje v medicinske namene - tako se jih je izreklo 73,4 odstotka, 21,4 odstotka jih temu nasprotuje.

Pri drugem vprašanju iz tega sklopa - ali ste za, da Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo - pa sta deleža pritrdilnih in nikalnih odgovorov enaka (45,7 odstotka). Devet odstotkov vprašanih nima mnenja.

Kako so glasovali v strankah?

Pred volilno nedeljo smo stranke vprašali, kako bi glasovale o vprašanju glede rabe konoplje v medicinske namene in o osebni rabi konoplje? So bili za ali proti, pa preberite v članku Stranke odgovarjajo o konoplji: kdo je za in kdo proti, kaj so prednosti in slabosti.

Prvak SDS Janez Janša je med volilno kampanjo dejal, da bo glasoval proti, predsednik vlade in prvak največje koalicijske stranke Rober Golob pa, da bo glasoval za, le pri pri vprašanju o rabi konoplje za omejeno osebno rabo se bo vzdržal.