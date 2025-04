Prijeli 33-letnika, ki je zlorabljal mladoletnice in jim dajal drogo

Policisti Policijske postaje Koper so kazensko ovadili 33-letnega moškega iz Kopra, ki je osumljen številnih kaznivih dejanj, predvsem z elementi nasilja. Zaradi resnosti suma mu je preiskovalni sodnik odredil pripor.

Zasvojenec in preprodajalec drog, ki zlorablja mladoletnice

Iz zbranih dokazov in okoliščin izhaja utemeljen sum, da se osumljeni načrtno ukvarja z neupravičeno proizvodnjo in prometom s prepovedanimi drogami, s katerimi si kot nezaposlen zagotavlja sredstva za življenje. Sam je tudi uživalec drog. Poleg tega naj bi sistematično zlorabljal mladoletne osebe in jih navajal na uživanje prepovedanih substanc.

Policija mu očita konstantno in neprekinjeno izvrševanje kaznivih dejanj, katerih žrtve so večinoma mladoletne osebe. Policisti so pri njem 17. aprila 2025 opravili hišno preiskavo, pri kateri so zasegli posušene rastlinske delce, precizno tehtnico ter več SIM-kartic.

Seznam kaznivih dejanj

Osumljenec je trenutno utemeljeno osumljen naslednjih kaznivih dejanj:

* Spolno nasilje (29. 6. 2024) – Mladoletnici je dal ekstazi, jo omamil in brez njenega dovoljenja otipaval, nato ji ponudil konopljo. Mladoletnica ga je zavrnila.

* Zalezovanje (30. 6. 2024–17. 10. 2024) – Vsiljivo je poskušal vzpostaviti stik z mladoletnico, jo klical z več številk, kljub blokadam.

* Grožnja (18. 10. 2024) – Starejši mladoletnici je prek družbenega omrežja zagrozil z nasiljem, jo čakal na ulici in žalil.

* Grožnja (15. 1. 2025) – Mladoletnici poslal grozilno sporočilo, kar je povzročilo prestrašenost.

* Omogočanje uživanja drog (15. 1. 2025) – Mladoletnici je pred hišo pustil cigaretno škatlico z drogo.

* Zalezovanje (30. 12. 2024) – Občanko je zalezoval prek telefona in sporočil, zahteval, naj mu preda mladoletno hčerko.

* Poškodovanje kulturne dediščine (14.–17. 2. 2025) – Na dvorani Sv. Frančiška Asiškega poškodoval fasado s črno barvo, povzročil škodo v višini 1.000 evrov.

* Ponovno poškodovanje iste stavbe (18.–19. 2. 2025) – Povzročil dodatno škodo v višini 1.000 evrov.

* Neupravičena proizvodnja in promet z drogami (10. 2. 2025) – V zapor prinesel hašiš in ga predal zaporniku.

* Kršitev javnega reda (7. 4. 2025) – V učilnici v Kopru iz razreda povlekel mladoletnika, zoper njega bo uveden hitri postopek.

* Grožnja (11. 4. 2025) – Ženski po telefonu grozil, da bo zažgal lokal; zoper njega bo uveden hitri postopek.

Pripor zaradi preprečitve nadaljnjih kaznivih dejanj

Z odreditvijo pripora je preiskovalni sodnik 33-letnemu osumljencu za zdaj preprečil nadaljnje izvrševanje kaznivih dejanj. Policija ob tem nadaljuje zbiranje dodatnih dokazov in obvestil.