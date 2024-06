Preferenčni glas: so Slovenke in Sloveci za ali proti?

Volivke in volivci so na enem od treh posvetovalnih referendumov izrazili mnenje o uvedbi preferenčnega glasu. Vprašanje, kakšen volilni sistem bi bil za Slovenijo najbolj primeren slovensko politiko deli že dolgih 35 let. Če je jasno, kako so tej ureditvi naklonjene politične stranke, pa bo danes postalo jasno tudi, kakšno je mnenje državljank in državljanov.

Ob 19. uri se je zaprlo 2981 rednih volišč in 55 volišč omnia, še 31 volišč pa je bilo odprtih na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v 27 državah. Na njih je imelo 1,7 milijona volilnih upravičencev priložnost izbirati nove evropske poslance iz Slovenije ter se na treh posvetovalnih referendumih opredeliti do štirih referendumskih vprašanj. Po zaprtju volišč bodo volilni odbori začeli šteti glasovnice. Najprej bodo prešteli glasovnice z evropskih volitev, saj so zaradi upoštevanja preferenčnih glasov te najbolj zahtevne. A bodo rezultati znani šele po 23. uri, ko se zapre zadnje volišče v EU.

Na vprašanje, ali ste za to, da se za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije uvede preferenčni glas, ki bo zagotovil odločilen vpliv volivcev na izbiro poslanca, so volivci in volivke odgovorili z da ali ne.

Po zadnjih raziskavah je bila večina naklonjena uvedbi prednostnega glasu. Rezultati, objavljeni v petek, so kazali, da je 64,3 odstotka sodelujočih v raziskavi za to, da se za volitve poslancev v državni zbor uvede preferenčni glas, ki bi zagotovil odločilen vpliv volivcev na izbiro poslanca, 19,6 odstotka proti, 16 odstotkov jih pravi, da ne ve, ali ne želi odgovoriti. Med opredeljenimi jih 77 odstotkov namerava obkrožiti za in 23 proti.

Za uvedbo preferenčnega glasu so se zavzemale stranka Gibanje Svoboda, Vesna, SD, Zeleni Slovenije, Levica in Pirati. Proti pa so bili v SDS, NSi, Stranka mladih – Zeleni Evrope in SLS.