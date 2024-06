Volivci izbirajo evropske poslance in se odločajo na posvetovalnih referendumih (V ŽIVO)

Ob 7. uri so se po državi odprla volišča za današnje evropske volitve, na katerih slovenski volivci izbirajo devet poslancev v Evropskem parlamentu, in za tri posvetovalne referendume. Na njih odločajo o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o preferenčnem glasu na volitvah v DZ, o rabi konoplje v medicinske namene in o osebni rabi konoplje.

Voliti je mogoče tudi na nekaterih diplomatsko-konzularnih predstavništvih v 27 državah. Sicer pa je po Sloveniji odprtih 2981 rednih volišč in 55 t. i. volišč omnia. Odprta bodo do 19. ure, ko tudi še velja volilni molk.

Dostop do nekaterih volišč bi bil lahko začasno oviran zaradi zapor cest zaradi kolesarske prireditve maraton Franja.

Prvi neuradni izidi referendumskega odločanja bodo znani po 21. uri, izidi evropskih volitev pa bodo znani po 23. uri, ko se zapre zadnje volišče v EU.