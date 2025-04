Štiridesetletnik iz Zbilj je spontan in energičen avanturist, ki svojo kreativnost izraža tako v kuhinji kot pri ustvarjanju videov za družbena omrežja. Njegova kuharska pot se je začela v otroštvu, ko je na ognju pekel sveže ulovljene ribe in eksperimentiral z recepti. Po možganski kapi, ki jo je doživel pred nekaj leti, je bilo prav kuhanje njegova terapija. Ob veliki podpori žene Ane, s katero imata tri otroke, si je uresničil dolgoletno željo in si nadel MasterChefov predpasnik. »Danes sem manj kritičen do sebe in bolj egoističen, saj se ne razdajam za vsako ceno.« Dan Prohart je ljubit...