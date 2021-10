V Sloveniji cepili najstnike z vektorskimi cepivi, čeprav ne bi smeli

Po poročanju časnika Delo je bilo v Sloveniji po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz) c cepivom janssen cepljenih 219 oseb, mlajših od 18 let, in še 45 s cepivom astrazeneca. Novinarka se sprašuje, kako je to mogoče, saj sta ti dve vektorski cepivi registrirani samo za uporabo pri odraslih, starih 18 let in več.V prispevku, ki je objavljen na spletni strani Dela , se sklicujejo na odgovor Evropske agencije za zdravila (Ema), ki je zapisala, da cepivo jannsen trenutno ni priporočljivo za uporabo pri otrocih, o astrazeneci pa, da »varnost in učinkovitost pri otrocih in mladostnikih, starih manj kot 18 let, še nista bili dokazani. Podatkov ni na voljo.«Vprašanje, zakaj so bili nekateri najstniki cepljeni z vektorskimi cepivi, ni znano, a kot piše novinarka, se je »ob tem treba vprašati o odgovornosti strokovnjakov v cepilnih centrih, ki so kljub jasnim navodilom mladoletne cepili z vektorskima cepivoma«.