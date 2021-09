Konec cepiva Janssen v Sloveniji! Priporočajo uporabo mRNA cepiv

Beović: Gre za izjemno redek dogodek in imeli smo res veliko smolo, da se je to zgodilo v Sloveniji

Kaj se bo zgodilo s 100.000 odmerki cepiva Janssen iz Madžarske, ki jih je vlada ravno včeraj naročila?

Kdaj bodo znani rezultati preiskave o povezavi med cepljenjem in smrtjo?

Zakaj se niso odločili, da Janssena ne uporabljate pri mlajših ženskah, pri nosečnicah je prepovedan?

Danes do 10. ure še cepili z Janssenom

O drugem vektorskem cepivu, ki se še uporablja v Sloveniji

O odškodninski odgovornosti za hude stranske učinke po cepivih

Na novinarski konferenci so spregovorili o smrti 20-letnice, ki je najverjetneje umrla zaradi krvavitev in strdkov dva tedna po cepljenju proti covidu-19 s cepivom Janssen proizvajalca Johnson & Johnson. Uradno povezavo s cepljenjem bo ugotavljala komisija, a zdravniki menijo, da je bil to vzrok tragedije.Več o tem preberite tukaj.Danes sta na vprašanja odgovarjala minister za zdravjeter, vodja strokovne skupine za cepljenje pri NIJZ.Minister za zdravje: »Včeraj je prišlo do neljubega tragičnega konca pri mladi ženski. Družini izrekam iskreno sožalje. Javnost prosim za pieteto. Lahko zagotovim, da so stekli vsi postopki, potrebni za pravilno obravnavo mladenke.«Posvetovalna skupina je ministrstvu priporočila začasno zaustavitev cepljenja s cepivom Jenssen, zato je ministrstvo takoj obvestilo NIJZ naj prekinejo cepljenje s tem cepivom.»En primer zapletov smo že imeli pri cepljenju z omenjenim cepivom. 4861 življenj je vzela epidemija. Poudariti moram, da smo cepili 120.000 ljudi in da prednosti cepljenja odtehtajo morebitne zaplete.«Beovič: »V Sloveniji je prišlo do hudega neželenega dogodka, ki je časovno povezan s cepljenjem s cepivom Jenssen. Ob tem smo vsi zelo pretreseni in ob tem izrekam iskreno sožalje družini dekleta.Ko smo v posvetovalni skupini izvedeli za to, smo takoj predlagali začasno prekinitev cepljenja z omenjenim cepivom dokler se ne razjasnijo podrobnosti primera. Doslej je cepivo registrirano za vse starostne skupine enako.Gre za izjemno redek dogodek in imeli smo res veliko smolo, da se je to zgodilo v Sloveniji. Statistika je pomembna za naše odločitve, ko se zgodi pa tak primer, je statistika naenkrat nepomembna.«Beovićeva je med odgovori na novinarska vprašanja pojasnila, da je do podobno hudega zapleta prišlo tudi s cepivom Astra Zeneca, vendar se je takrat zaplet srečno končal. Pojasnila je, da stranski učinki niso povezani samo z določeno starostjo ali samo določenim spolom. Konec poletja pa da so priporočili, da se v Sloveniji prednostno uporabljajo mRNA cepiva.Poklukar: »V mesecu septembru je bil izkazan večji interes za cepljenje z Janssenom, zaradi tega smo stopili v kontakt z drugimi državami in se dogovorili za dodatne odmerke. Ko bomo izvedeli podrobnosti primera, se bomo odločili, kaj storiti s temi cepivi. Zaenkrat vam točneje ne zunam odgovoriti.«To še ni točno znano, kot je povedal minister Poklukar, bodo pa naredili vse, da se primer natančno razišče, do takrat pa ne bodo cepili z Janssenom, zato da zagotovijo najboljše pogoje za zdravje Slovencev.Beović: »Pri nosečnicah se ne uporabljajo zaradi omenjenega sindroma, ampak ker nimamo dovolj podatkov o cepljenju. O teh stranskih učinkih se je veliko govorilo po medijih, sama sem opozarjala na to in mislim, da je zdravniška stroka naredila vse, kar je v njeni moči. Spomladi smo priporočili, da se širše uporabljajo mRNA cepiva.«Novinarji so opozorili na to, da javnost tega priporočila ni bila deležna in da niti na novinarskih konferencah tega niso povedali, pa jih je imela vlada vsak teden. Beovičeva se je zagovarjala, da je besedilo o priporočilu objavljeno na spletnih straneh NIJZ in da so samo priporočili prednostno uporabo mRNA cepiv, ne pa tudi prepovedali uporabo vektorskih cepiv, med njimi Janssena.Kot je pojasnil minister Poklukar, je nekaj po 10. uri dopoldan izdal navodilo na NIJZ, da se prekine cepljenje po cepilnih centrih z vektorskim cepivom Janssen.Beović: »Še vedno se uporablja, vendar v malih količinah. Večkrat smo razpravljali o umiku tudi tega, vendar smo se odločili, da sledimo navodilom Eme. Po mojem osebnem mnenju bi bilo bolje, če bi umaknili tudi to cepivo.«Poklukar: »Možno je izbirati cepivo, NIJZ objavlja priporočila, tam je bilo tudi objavljeno priporočilo o prednostni uporabi mRNA cepiv. MIslim, da je to sporočilo doseglo prebivalce Slovencev.«Poklukar: »Imamo zakonsko podlago za izplačilo odškodnin za obvezna cepljenja, ne pa za ta. Iščemo rešitev, kako te razmere optimalno urediti.«