V ponedeljek vas bo namesto Dnevnika pričakal zatemnjeni zaslon

Na RTVS stavkajo že od maja, za ponedeljek pa napovedujejo celodnevno opozorilno stavko novinarjev. Tokrat bodo vse informativne oddaje na TVS, vključno s TV Dnevnikom in z Odmevi ter oddajami o športu in kulturi, »zatemnjene«, podobno bo na spletnih straneh MMC, so zapisali na njihovem spletnem portalu.

Zaostrovanje stavke s prekinitvijo dela napovedujejo predvsem na TV in na MMC. Novinarji ne bodo delali, vsebine bodo prilagojene stavki. Vse informativne oddaje na televiziji in portalu bodo »zatemnjene«, predvajali bodo le zakonsko določen minimum javne službe in stavkovno sporočilo, prav tako v oddajah o športu in kulturi, ki sledijo dnevnoinformativnim oddajam. Razvedrilni program pa bo predvajal ponovitve oddaj, še sporočajo.

Med stavkovnimi zahtevami so novinarska, uredniška in institucionalna avtonomija, dogovor o kadrovski politiki, pogajanja o dvigu najnižjih plač na RTVS in socialni dialog.