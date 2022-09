Bivši generalni RTVS Golobu: Takoj naj preneha zapravljati denar za oddaje, ki niso potrebne

Nekdanji generalni direktor RTVS Igor Kadunc premierju Robertu Golobu, ki ga je zdajšnji generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough prosil za sestanek o reševanju finančne stabilnosti RTVS, priporoča zavrnitev vabila na pogovor.

Golob naj Whatmougha napoti na ministrstvo za kulturo in mu ob tem predlaga pripravo sanacijskega programa, svetuje.

Predlaga, naj takoj preneha zapravljati javni denar za oddaje, ki niso potrebne

Grah Whatmough je Goloba v ponedeljkovem odprtem pismu posvaril, da je poslanstvo Radiotelevizije Slovenija (RTVS) mogoče zagotoviti le ob njeni finančni stabilnosti, česar pa brez dviga prispevka RTV ali izdatnega proračunskega finančnega vložka z letom 2023 ne bo več mogoče doseči.

Kadunc pa Golobu priporoča, naj zavrne vabilo na pogovor. Poleg tega naj Whatmoughu predlaga, naj takoj preneha zapravljati javni denar za oddaje, ki niso potrebne in poskrbi, da bodo vsi odgovorni uredniki in direktorji programov imeli zaupanje podrejenih. Hkrati naj takoj razreši funkcij vse, ki so povzročili padec gledanosti za več kot 20 odstotkov in padec ugleda RTVS v enem letu z minus štiri na minus 38, kar je pokazala Valiconova raziskava Ogledalo Slovenije iz aprila.

V povezavi s padcem gledanosti pa naj Grah Whatmough objavi podatke o gledanosti, ki jih bo mogoče preverjati s predvidenimi v programsko-produkcijskem načrtu, je direktor Slovenske tiskovne agencije in nekdanji generalni direktor RTVS Kadunc zapisal v javnem pismu premierju.

Do Whatmoughovega dela kritičen

Kot je opomnil, je njegov naslednik na mestu generalnega direktorja za večinoma nepotrebne odpravnine lani zapravil približno 1,5 milijona evrov, v prvem polletju pa nekaj več kot 0,5 milijona evrov. Za pokrivanje večinoma nepotrebnih stroškov odpravnin je Grah Whatmough po Kadunčevih navedbah že predlagal dodatno prodajo delnic Eutelsata v vrednosti več kot 3,5 milijona evrov.