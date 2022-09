Nov incident na RTV? Vodstvo in urednica brez komentarja

Razmere na Kolodvorski so iz dneva v dan bolj kaotične. Zdi se, da se novi škandali nizajo iz dneva v dan in da se strasti nikakor ne morejo pomiriti. Po obvestilu generalnega direktorja Andreja Grah Whatmougha, ki je v pismu predsedniku vlade zapisal, da predlaga dvig naročnine ali pa množično odpuščanje, je do nas prišla nova informacija.

V petek, ko so obilne padavine zajele Slovenijo in so novinarske ekipe zaradi izrednih razmer hitele na različne dele Slovenije, naj bi se v uredništvu informativnega programa na nacionalni televiziji ukvarjali s tehničnimi in kadrovskimi težavami. Štirje znani novinarji informativnega programa TV Slovenija po naših informacijah kljub izrednim razmeram in izredni kadrovski stiski naj ne bi prišli na delovno mesto.

Naš vir pravi, da so bili štirje novinarji informativnega programa predvideni za delo, a jih ni bilo na delovno mesto. Informativni program je tako samo z eno novinarko in dopisniki »za silo pokril katastrofalne poplave«. Štirje novinarji naj bi sicer v četrtek zaprosili za prost dan, a jim ga nadrejeni zaradi potreb in katastrofe niso odobrili. To novinarke in treh njenih kolegov očitno ni ustavilo, saj jih v petek kljub več pozivom naj ne bi bilo na delovno mesto. Naš vir pravi, da naj bi jim zdaj grozila odpoved, direktor RTV pa naj bi zahteval poročilo.

Za komentar in pojasnila, kaj se je v petek dogajalo na nacionalki smo prosili generalnega direktorja in urednico informativnega programa. Na vprašanja, ki smo jih naslovili na Grah Whatmougha, so iz službe za komuniciranje z javnostjo odgovorili, da govoric ne komentirajo. Odgovorna urednica informativnega programa Jadranka Rebernik pa je na kratko zapisala: »Internih zadev ne morem komentirati«.