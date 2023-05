Upokojenci vladi očitajo aroganten odnos, zahtevajo dvig pokojnin

Na že četrtem shodu ljudske iniciative Glas upokojencev in Inštituta 1. oktober na Trgu republike v prestolnici so zbrani znova zahtevali dvig pokojnin. Tokrat so se protestniki odpravili tudi do predsedniške in vladne palače, kjer so vladi očitali aroganten odnos do upokojencev ter jo pozvali k odstopu.

Predsednik Inštituta 1. oktober Pavel Rupar je na shodu upokojencev spomnil, da se je kot predstavnik omenjenega inštituta v minulem mesecu tudi prvič sestal s premierjem Robertom Golobom, ki jim je obljubil enakopravno partnerstvo, kar je Rupar označil za velik uspeh. V maju pa se bo sestal tudi s predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič in jo seznanil s položajem upokojencev.

Predsednik vlade Robert Golob je obljubil enakopravno partnerstvo FOTO: Črt Piksi

Na vabila na pogovore z vladno stranjo se bodo tako po njegovih besedah odzvali, a ob tem pričakujejo konkretne predloge, in ne »mlatenja prazne slame z obljubami«. »Na mizo bomo položili naše zahteve, želimo takojšen odgovor, ja ali ne,« je napovedal Rupar. V nasprotnem primeru bodo vladi »pokazali vrata« in zahtevali »resne, poštene in kompatibilne sogovornike ter nove volitve z novo vlado«.

Več tisoč protestnikov

Več tisoč protestnikov se je sicer popoldne najprej zbralo pred parlamentom na ljubljanskem Trgu republike. Od tam so se podali pred predsedniško palačo na Erjavčevi, kjer so z vzkliki »Hočemo življenje, nočemo smrt!« izrazili nasprotovanje zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. V primeru sprejetja zakona je Rupar napovedal tudi referendum, kritike pa pri tem usmeril tudi v svetovalko predsednice države Nataše Pirc Musar Biserko Marolt Meden, sicer nekdanjo predsednico društva Srebrna nit, ki je sodelovalo pri pripravi omenjenega zakona.

Shod, ki je potekal tudi po ljubljanskih ulicah, so zbrani zaključili pred DZ. FOTO: Leon Vidic, Delo

Pot so protestniki zatem nadaljevali proti vladni palači v Gregorčičevi ulici, kjer so vladnim predstavnikom med drugim očitali zanemarjanje upokojencev in z vzkliki »Hočemo penzije!« zahtevali dvig pokojnin, vlado pa pozvali k odstopu. Svoje nezadovoljstvo so zbrani na shodu izrazili tudi s transparenti, uperjenimi tako proti vladi kot tudi novinarjem, med drugim z napisi »Zahtevamo dostojne pokojnine«, »Obljub in laži za dva mandata«, »Slovenija umira«, »Tudi upokojenci smo glas ljudstva« in »Odnos do upokojencev je tudi odnos do vaših staršev«. Shod, ki je potekal tudi po ljubljanskih ulicah, so zbrani zaključili pred DZ.

Pozval k oddaji podpisov

Rupar je spomnil tudi na dva zakonska predloga, ki so ju pripravili. Zbrane je pozval k oddaji podpisov za vložitev zakona o zvišanju pokojnin, ki jih bodo sicer zbirali do 22. junija. Pri zakonu, s katerim bi predlagali ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pa jih je vladna stran po Ruparjevih besedah prehitela in »po tiho vložila zakon, ki ne prinaša ničesar". »Prej ali slej bodo ljudje ugotovili, da ste jim pustili denar v enem žepu, vzeli ste ga pa iz drugega,« je prepričan.

Glede ustanovitve politične stranke pa je dejal, da so na inštitutu odločeni pomagati upokojencem in delavcem za njihove pokojnine in plače. »Če boste za to, da ustanovimo stranko, jo bomo, če ne, tudi prav, o tem boste namreč odločali prav vi,« je Rupar dejal zbranim in napovedal, da bodo proteste nadaljevali, dokler ne bodo zadovoljni. Kot je še navedel, se bodo »za skupno zmago in zaključek agonij« povezali tudi z delavci, upokojenci in kmeti. Prav slednjim so protestniki tudi danes izrekli podporo.