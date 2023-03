Po ljubljanskih ulicah odmevala harmonika in vpitje: to se je dogajalo (FOTO)

Protestniki so na tretjem shodu ljudske iniciative Glas upokojencev in Inštituta 1. oktober znova napolnili ljubljanski Trg republike. Shod so tokrat razširili na vsesplošni vladni protest. Premierja Roberta Goloba in vlado pa so pozvali k odstopu ter razpisu ponovnih volitev. Protestniki so se tokrat sprehodili tudi po ljubljanskih ulicah.

Predsednik Inštituta 1. oktober Pavel Rupar je na shodu pozdravil vse, ki so »obljub, govoričenja in posmehovanja vladajoče klike siti že po 10 mesecih njihovega vladanja«. Vlado in Goloba je pozval k odstopu, ker »dejstva kažejo, da z veliko hitrostjo drvimo v bankrot države«. Pozval je, naj vlada denar poišče pri svojih milijonih, reveže pa naj pusti, saj dodatnih bremen ne bodo prenesli, niti dovolili.

Shod upokojencev, ki sta ga pripravila ljudska iniciativa Glas upokojencev Slovenije in Inštitut 1. oktober. FOTO: Leon Vidic, Delo

Po njegovih besedah bi višje pokojnine prinesel tudi nadzor nad blagajno Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz). »Revizija bi odkrila nič koliko nesmiselno porabljenega denarja, ki bi ga sicer lahko dobili upokojenci,« je dejal in zahteval, naj računsko sodišče izvede takojšnjo revizijo zavoda.

Okrog deset tisoč protestnikov se je tokrat sprehodilo po ljubljanskih ulicah in ob spremljavi harmonike kričali »Vlada dol« in »Hočemo penzije«.

Inštitut 1. oktober zahteva, da jih vlada vključi v pogajanja za višje pokojnine, predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus) Janeza Sušnika pa naj iz pogajanj odstranijo. »Če bi se boril za upokojence, bi podprl zakon, ki smo ga vložili na prejšnjem shodu za 20-odstotni dvig pokojnin in bi nas nepreklicno in brezpogojno podprl, pa nas ni,« je prepričan Rupar.

Iz državnega zbora so jih sicer večkrat obvestili, da vložen zakon o dvigu pokojnin potrebuje dopolnitev. »Obljubim vam, da bomo shode organizirali, dokler naše zahteve ne bodo uresničene,« je obljubil protestnikom. Ponovil je, da med drugim zahtevajo pokojnine v višini najmanj 750 evrov in 13. pokojnino.

Dejal je, da vlada napoveduje tudi druge »drastične in nesmiselne ukrepe, vsi pa gredo na škodo upokojencev«, kot so podražitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, novi davki in dvig starostne meje za upokojitev. Trdi, da se pokojninska reforma, ki jo napovedujeta minister za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec in generalni direktor Zpiz Marijan Papež ne bo izšla »po njihovih sanjah«.

Rupar, sicer tudi nekdanji poslanec SDS, je razočaran tudi nad predsednico republike Natašo Pirc Musar, saj se ni odzvala na pismo, v katerem so jo pozvali, naj se zavzame za ljudsko iniciativo upokojencev. Pirc Musar je sporočil, da protestniki niso pod vplivom nobene stranke, da zavračajo delitev na leve in desne ter da jih drži le »stiska in borba in ponosno slovensko srce«.

V Inštitutu 1. oktober so oblikovali peticijo za zaščito pravic upokojencev, ki jo bodo vložili na komisijo za peticije, človekove pravice in enake možnosti v DZ, je napovedal podpredsednik inštituta Igor Černoga.

V njej zahtevajo, naj komisija predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič predlaga, da nemudoma izpelje standarden postopek za obravnavo zakona o izrednem povišanju pokojnin, vlada pa naj nemudoma prične z izvajanjem interventnih ukrepov, s katerimi bi pomagala upokojencem in upokojenkam in do 1. junija pripravi reformo pokojninskega sistema. Pripravijo naj tudi reformo zdravstvenega sistema in zakona o dolgotrajni oskrbi, pozivajo.

Organizatorji so na shod povabili tudi Goloba, Pirc Musarjevo, Klakočar Zupančičevo in Mesca. Nihče se povabilu ni odzval.