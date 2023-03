Rupar napovedal vsesplošni protivladni protest, zahteva odstop premierja

Pobudnik ljudske iniciative Glas upokojencev Pavel Rupar je na novinarski konferenci iniciative in Inštituta 1. oktober napovedal, da bo v Ljubljani 31. marca potekal tretji shod iniciative. Tokrat bodo shod razširili na vsesplošni protivladni protest, ob pozivu k višjim pokojninam pa bodo premierja Roberta Goloba pozvali k čimprejšnjemu odstopu.

Podporniki iniciative so danes spregovorili o krivicah, s katerimi se po njihovih besedah soočajo upokojenci. Ob tem so ljudi povabili na nov protest, ki bo 31. marca v Ljubljani. Rupar je ob tem pojasnil, da so shod upokojencev razširili na vsesplošni protivladni protest, ki se bo začel na Trgu republike, nato pa se bodo protestniki sprehodili po prometno manj obremenjenih ljubljanskih ulicah.

Ob tem je napovedal, da bo na policijo podal prijavo zaradi videoposnetka, ki kroži po družbenih omrežjih. V videoposnetku so namreč prikazani štirje naboji, na njem pa napisani priimki Janša, Grims, Hojs in Rupar.

Zaradi groženj na policiji, pričakuje tudi odziv Goloba in Kovačeve

Kot je Rupar naknadno povedal za STA, je bil glede groženj že v stiku s policijo, kjer so mu pojasnili, da bodo zadevo preiskovali po uradni dolžnosti.

Glede groženj ga zanima odziv predsednika vlade Roberta Goloba, ki je pred kratkim ustanovil strateški svet za preprečevanje sovražnega govora, ki ga vodi direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač, je poudaril na novinarski konferenci. »Prva naloga, s katero se bo soočila Nika Kovač, je tu,« je dejal. Zanima ga tudi odziv predsednice republike Nataše Pirc Musar, je dodal.

Ob tem je pozval, naj mediji »začnejo delati v smislu sprave in umirjanja strasti«, pri čemer jih je označil za glavne nosilce sovražnega govora v Sloveniji.