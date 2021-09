Ste videli, kaj so protestniki pripravili na Bledu? (FOTO)

Po protestnem shodu na Triglavu in neposrednem soočenju s premierjemin notranjim ministrom, so se petkovi protestniki odpravili tudi na Bled, kjer se je danes začel 16. Blejski strateški forum z mednarodno udeležbo in številnimi voditelji držav.Odpravili so se na Blejski otok in tam pripravili šokanten prizor. Z dvema velikima transparentoma so prekrili stopnice proti cerkvi in na njih zahtevali zaščito vladavine prava. Tako kot na zadnjem petkovem protestu v Ljubljani so uporabili antifašistično zastavo oz. simbol prečrtanega kljukastega križa.Kot je Protestna ljudska skupščina zapisala v sporočilu za javnost, z antifašistično zastavo sporočajo, da ne pristajajo na zlorabo oblasti, ki jo udejanjatain njegova vlada. Evropske voditelje in institucije so pozvali, naj zaščitijo vladavino prava v Sloveniji. »Današnja protestna akcija je bila namenjena razkrivanju pravega delovanja strahovlade Janeza Janše. To je fašizem in nacizem, ki se v slovenski družbi odkrito razraščata, predvsem zaradi podpore trenutne vlade.«Protestniki zahtevajo razjasnitev povezav med SDS in neonacističnimi organizacijami ter posamezniki. Prav tako zahtevajo, da se Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot nemudoma odvzame status društva v javnem interesu, da se sprožijo ustrezni postopki na ministrstvu za kulturo in da se do situacije opredelijo vse politične stranke.Na odzive z Bleda še čakamo.