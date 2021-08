Protestniki tokrat razburili Tonina, tako je označil njihovo potezo

Petkovi protestniki so se teden dni po pohodu na Triglav znova zbrali na Trgu republike, kjer so izpostavili »katastrofalno politično situacijo v Sloveniji«. Ponovno so zahtevali odstop vlade in se odpravili do poslopij političnih strank, čkamor so lepili zahteve in javne pozive, naj se tudi z dejanji izjasnijo glede podpore neonacističnim gibanjem.Ustavili so se tudi pred poslopjem stavbe stranke NSi, poteza pa je močno razburila njenega predsednika. Kot je zapisal na Twitterju, njihovo početje spominja na prizore iz leta 1930 v Nemčiji, »ko so nacisti po ulicah z rumeno zvezdo označevali stavbe tistih, katerih 'preteklih dejanj ne bomo pozabili'«.Na protestu je spregovorila ena vidnejših predstavnic kolesarskega protestniškega gibanja, ki je bila minuli teden po konfrontaciji s premierjemna Kredarici deležna kritik. Kot je dejala, so želeli prejšnji teden odločno in glasno predati sporočilo, ki ga sicer podajajo že leto in pol. Spomnila je, da je sledil buren odziv političnih akterjev, ki je po njenem mnenju še bolj jasno pokazal razkorak med ljudstvom na eni in političnimi strankami na drugi strani. Kot je še dejala, protestniki verjamejo, da so njihove besede politikom neprijetne, saj je tudi trenutno stanje v Sloveniji neprijetno, politična elita pa tega ni pripravljena slišati.