Na Bledu zbrani visoki gostje, razprava o prihodnosti EU (V ŽIVO)

Na Bledu se danes začenja tradicionalni, že 16. Blejski strateški forum, ki bo letos sredi slovenskega predsedovanja Svetu EU posvečen razpravam o prihodnosti EU. Na Bled ob slovenskem političnem vrhu prihajata tudi predsednika Evropskega sveta in parlamenta ter številni premierji, ministri in drugi pomembni gostje.Forum se bo zjutraj začel z uvodnimi nagovori predsednika Evropskega svetain slovenskega premierjater zunanjega ministra. Glavni uvodni govorec na prvem panelu voditeljev bo predsednik Evropskega parlamentaPrvi panel voditeljev bo imel kar enajst govorcev. Ob Michelu, Sassoliju in Janši še srbskega predsednika, državnega tajnika Svetega sedeža, kardinala, premierje Češke, Slovaške, Madžarske, Hrvaške in Grčije -in. Sodelovala bo tudi podpredsednica Evropske komisijePričakovati je razpravo o vseh najpomembnejših temah, ki trenutno obremenjujejo EU, od pandemije covida-19 do položaja v Afganistanu po vrnitvi talibanov na oblast in grozeče nove begunske krize.Panelu voditeljev bosta sledila panela bivših voditeljev in razprava o gospodarskem okrevanju po pandemiji covida-19. Zatem bo popoldne na vrsti nova razprava z visoko politično udeležbo, tokrat o širitvi EU in Zahodnem Balkanu, kar je tudi ena od prioritet slovenskega predsedovanja. Ta razprava naj bi bila tudi uvod v vrh EU - Zahodni Balkan, ki ga bo Slovenija gostila v začetku oktobra. Uvodni nagovor bo imel slovenski predsednik, med udeleženci pa bodo voditelji vseh držav Zahodnega Balkana.Pomembna bo tudi slavnostna večerja, kjer bo zbrane goste nagovorila voditeljica beloruske opozicijeBSF se bo nadaljeval še v četrtek, ko bodo zbrani nadaljevali razprave o prihodnosti Evrope, pa tudi o podnebnih spremembah in posledicah za gospodarstvo, transatlantskih odnosih in aktualnih globalnih vprašanjih, ki bremenijo mednarodne odnose.