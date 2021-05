Podobe z množičnega protesta v Ljubljani, pozivajo k predčasnim volitvam (V ŽIVO)

Protesti FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V središču Ljubljane se iz tedna v teden vrstijo protesti proti vladi. Zdaj, ko je zbiranje znova dovoljeno, saj so epidemiološke razmere zaradi koronavirusa boljše, se je v prestolnici zbrala velika množica. Kot se je pojavilo v pozivih na družbenih omrežjih, gre za vseslovensko vstajo za predčasne volitve.Shod sicer ni prijavljen in policija je napovedala svojo prisotnost. Zaprli so tudi Trg republike pred državnim zborom. Območje je tudi pod video nadzorom. Protestniki so s protestom začeli na Prešernovem trgu in se premikajo proti državnemu zboru, kjer je policija območje ogradila z ograjo.Proteste pa podpirajo tudi poslanci opozicije. »Trg republike - tako kot vsi drugi trgi v Sloveniji - ni ne vladni ne opozicijski, pač pa skupen. Trg je mesto, kjer mora biti po ustavi v vsakem primeru in trenutku ljudem zagotovljeno svobodno združevanje, svobodno nasprotovanje in izrekanje mnenja o vladni politiki,« pa je v izjavi novinarjem na Trgu republike dejal koordinator LeviceUdeležbo na protestih napovedujejo tudi v LMŠ. Na vprašanje, ali se mu protesti ne zdijo sporni z epidemiološkega vidika, je poslanec LMŠv izjavi v DZ odgovoril z oceno, da politika epidemijo covida-19 zlorablja za vse možne izgovore. Danes epidemiološka slika ali stanje v državi po njegovem mnenju ne odraža epidemije, ampak odnos te vlade do epidemije in vsega dogajanja. »Videli smo, kaj vse so uporabili in sprejeli medtem ko naj bi se borili z epidemijo. Mene niso prepričali in ljudi, ki bodo danes prišli na ulice, tudi ne,« je dejal Pavšič.Sicer pa ugotavlja, da je že vreme takšno, da koronavirus pojenja, kar kaže tudi statistika. »Vse pojenja, razen poteze in grobosti te vlade,« ugotavlja poslanec.Vodja poslancev SDpa ugotavljal, da bo zunaj protest, obenem pa so na dnevnem redu današnje seje DZ točke, ki razburjajo tudi javnost. Poslanci namreč obravnavajo koalicijski predlog za razrešitev predsednika DZ. Po Hanovem mnenju je kot politik danes modro biti tiho in predvsem poslušati ljudi. »S tem bomo tisti, ki smo odgovorni politiki, največ naredili,« je prepričan. V SD sicer proteste podpirajo in pozivajo, naj bodo mirni. Poslanska skupina SD se jih ne bo udeležila organizirano, če bo kdo šel, dobrodošel.Poslanka koalicijske NSije v izjavi novinarjem v DZ poudarila, da so mirni protesti del demokratičnega sistema. Proteste sicer spremljajo, a Dimičeva ob tem poudarja, da si v NSi prizadevajo predvsem delati za ljudi.Po njenih ocenah pa sproža pomisleke, da so se v proteste vključile parlamentarne stranke, kar da je nekoliko shizofreno. Pravi prostor, kjer se krešejo mnenja, postavljajo nova merila in sprejemajo zakoni, je za stranke v demokratičnem sistemu DZ, in ne ulica.