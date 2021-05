Janša opozarja: Ogrožate nam normalno poletje, okrevanje in turistično sezono

Policija: Če pride do incidentov, se umaknite

Za današnje popoldne je v Ljubljani napovedan protest nasprotnikov vlade. Kot je opozorila policija, gre za neprijavljen shod, premier pa opozarja, da bi s tovrstnimi aktivnostmi protestniki lahko ogrozili normalno poletje.»S protesti bi lahko v #KUL mirno počakali še mesec dni in konec epidemije, tako pa nam ogrožate normalno poletje, okrevanje in turistično sezono. Še posebej Ljubljano, ob množični udeležbi pa boste #COVID19 spet posejali po celi državi,« je zapisal na twitterju.V zadnjih dneh je različne pozive za udeležbo na javnem shodu v središču Ljubljane zaznala tudi policija. »Javni shodi so dovoljeni ob upoštevanju medosebne razdalje in ostalih priporočil Nijz za omejevanje širjenja nalezljive bolezni covid 19. Seveda pa predhodno obstaja obveznost organizatorja, da shod prijavi na pristojni policijski postaji oziroma upravni enoti. Do zdaj shod ni bil prijavljen. To pomeni, da tudi ni organizatorja, ki bi z rediteljsko službo poskrbel za varno odvijanje shoda,« opozarjajo možje v modrem.V skladu z zakonom v takšnih primerih za red na shodu skrbijo policisti. Udeležence, ki se shoda nameravajo udeležiti, pozivajo, naj spoštujejo njihova navodila. Na shod ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov (palice, orodje, pirotehnika in drugi podobni nevarni predmeti). Območje bo videonadzorovano, gibanje v okolici državnega zbora in vlade pa omejeno.Policisti pričakujejo, da bo shod, čeprav ni prijavljen, potekal mirno ter da bodo udeleženci svoja stališča izražali na miren in dostojanstven način brez žaljivih transparentov in retorike. »Če pride do posameznih incidentov, svetujemo, da se udeleženci distancirajo od njih, se umaknejo ter pri tem upoštevajo navodila policije. Svetujemo, da udeleženci na shod ne prihajajo z otroki. Prav tako odsvetujemo udeležbo ranljivejšim skupinam oseb, kot so starejši, nosečnice, invalidi, saj je njihova varnost lahko v primeru hujših kršitev še dodano ogrožena,« so še pozvali.