To bi lahko Rogliča vrnilo iz Monaka nazaj v Slovenijo

Posebna delovna skupina, ki jo vodi davčni strokovnjak, je na včerajšnjem koalicijskem vrhu predstavila nabor ukrepov za debirokratizacijo na področju davkov, gospodarstva in okolja. Med drugim predlagajo spremembe pri obdavčitvi prejemkov, višjih od milijona evrov, oziroma uvedbo novega dohodninskega razreda, piše Delo.Preberite tudi:To bi pomenilo, da bi se morda vrnili v Slovenijo tisti, ki so zaradi »davčne optimizacije« spremenili svoje stalno prebivališče. Tako visoke prihodke imajo na primer nekateri vrhunski športniki, ki so se prav zaradi visoke dohodnine, ki so jo plačevali, preselili. Med njimi sta tudi trenutno najbolj vroča kolesarja na svetu:inki sta si novo domovanje uredila v Monaku.Preberite tudi:Kot je Simič sam izpostavil, je njuna selitev edina logična in zato pozval k spremembam. Če posamezni vrhunski športnik na primer na leto prejme tri milijone evrov prihodkov, zdaj plača 1,5 milijona evrov dohodnine, po novem pa bi plačal slabih 700.000 evrov, še piše Delo.