Slovenski agenti preprečili, da bi ruski vohunki vzeli otroke? Znane podrobnosti o skrivnostnem paru

Slovenski slikarki Darji Štefančič, ki je znana po barvitih pokrajinah, se je zdelo nenavadno, ko jo je obskurna spletna galerija, ki jo vodi ženska iz Argentine, nenadoma kontaktirala in jo prosila, naj se pridruži njenemu okrnjenemu seznamu umetnikov.

Slikarka je posumila, da gre za prevaro, in se zbala, da jo galerija, za katero v slovenski umetniški sceni ni slišal skoraj nihče, želi le prevarati.

Spletna galerija je bila, kot se je izkazalo, krinka za rusko obveščevalno službo, del zapletene mreže globoko prikritih spečih vohunov, ki jih je ruska obveščevalna agencija SVR po vsej Evropi usposabljala za izdajanje za Argentince, Brazilce in druge tuje državljane.

Bili so kot resnične različice izmišljenih zvezdnikov televizijske serije »Američani«, ki jo je navdihnila aretacija skupine dejanskih ruskih »spečih agentov« v Združenih državah Amerike leta 2010, piše The Seattle Times.

Skriti leta in leta

Rusija in pred njo Sovjetska zveza sta v preteklosti veliko vlagali v tako imenovane »ilegalce«, vohune, ki se za več let vtihotapijo globoko v ciljne države. Za razliko od »legalnih« vohunov, ki delujejo pod diplomatsko krinko na ruskih veleposlaništvih, nimajo imunitete pred pregonom ali očitnih povezav z Rusijo, zato jih je zelo težko odkriti.

FOTO: Mikhail Voskresensky Via Reuters

Vladimir Putin, ruski predsednik in nekdanji častnik KGB, je »za to precej ekscentrično prednostno nalogo namenil ogromna sredstva«, je dejal Calder Walton, direktor raziskav v okviru projekta Intelligence Project na Harvard Kennedy School. »Za nezakonite priseljence ima pravi fetiš, ki izvira iz časov, ko je bil v KGB.«

Izdajala se je za Argentinko

Lastnica umetniške galerije v Sloveniji, katere pravo ime je Anna Dultseva, se je tako dobro izdajala za umetniško Argentinko po imenu Maria Rosa Mayer Munos, da po navedbah Kremlja celo njena dva otroka nista vedela, da je družina povezana z Rusijo, dokler ju niso v četrtek v okviru obsežne izmenjave zapornikov med Vzhodom in Zahodom prepeljali v Moskvo.

Putin je otroke - 12-letno hčerko in 9-letnega sina - pozdravil v španščini, jeziku, ki ga je družina govorila v Sloveniji skupaj z angleščino, da bi prikrila svoje povezave z Rusijo. »Buenas noches,« je slišati Putina na videoposnetku slovesnosti na moskovskem letališču, ki ga je objavila državna televizija. Pozdravil jih je tudi Sergej Nariškin, vodja obveščevalne agencije SVR.

Dultseva in njen mož sta bila aretirana decembra 2022, ko so slovenske oblasti, ki so par po namigu tuje obveščevalne službe spremljale že več mesecev, vdrle v udobno družinsko hišo v Črnučah.

Ujeli so ju z roko v marmeladi

Oseba, seznanjena s primerom, je dejala, da je bila racija načrtovana tako, da so par ujeli v trenutku, ko je komuniciral z Moskvo z uporabo posebne opreme, ki se je izogibala telefonskim in internetnim linijam. Oseba je dejala tudi, da je namig prišel iz Velike Britanije, ki jo je par pogosto obiskoval pod krinko posla. Dultseva je organizirala dve umetniški razstavi v škotskem Edinburgu in večkrat obiskala Veliko Britanijo kot Mayer Munos.

Kaj sta Dultseva in njen mož Artem Dultsev, ki se je v Sloveniji izdajal za Argentinca z imenom Ludwig Gisch in vodil svoje navidezno podjetje, visokotehnološki startup, dosegla kot vohuna, preden sta bila leta 2022 aretirana, še ocenjujejo.

Sosedje v Črnučah, kjer so živeli, pravijo, da se je družina držala zase, imela majhnega psa in redko imela obiskovalce.

Otroci, ki so jih po aretaciji staršev dali v rejništvo, so obiskovali bližnjo britansko mednarodno šolo, katere šolnina - več kot 10.000 dolarjev na leto na učenca - je bila daleč od tega, kar si je par na podlagi finančnih poročil, ki sta jih oddala za svoja podjetja, lahko privoščil.

Neprofitni podjetji

Umetniška galerija Dultseve, imenovana 5'14, je v letu 2019 izkazala izgubo v višini 10.827 evrov, v letu 2020 dobiček v višini 483 evrov, v letu 2021, zadnjem letu, za katero je organom predložila letne rezultate, pa dobiček v višini 3.032 evrov.

Skromni rezultati in nizka kakovost umetniških del galerije, je dejal Tevž Logar, ugledni slovenski kustos, bi morali vzbuditi sume. Vendar je umetnost v Sloveniji »varen prostor«, saj »ni nadzora ali kontrole«, je dodal.

Večina del, ki jih je Dultseva ponujala v prodajo, je po njegovih besedah »umetnost, ki jo naročite na Kitajskem«.

Podjetje njenega moža, DSM & IT, je vsako leto poročalo o skupnem dobičku v višini le nekaj tisoč evrov. Obe podjetji sta imeli le enega zaposlenega.

Živeli so sami zase

»Nikoli nista nikogar pozdravila in sta živela povsem odmaknjeno,« je povedala Majda Kvas, 93-letna soseda, ki živi nasproti trinadstropne hiše z majhnim vrtom, obdanim z leseno ograjo, kjer sta vohuna prej živela. Sosedje so po besedah Kvasove včasih obrekovali, kdo sta zakonca in kaj počneta, vendar se z njima niso pretirano ukvarjali, saj nista povzročala težav. »Mislila sem, da sta iz Venezuele,« je dejala.

Dultsevi Argentina grozila z odvzemom otrok?! Anna Dultseva, ki se je 4. avgusta po izmenjavi ujetnikov z zahodnimi državami vrnila v Rusijo, je spregovorila tudi o argentinskih grožnjah sebi in otrokom. »Argentinska stran ... Je hotela vzeti najine otroke. Otroke bi lahko dali drugi družini,« je dejala Dultseva. Ob tem je izrazila prepričanje, da so slovenske obveščevalne službe prispevale k temu, da do tega ni prišlo. »Čutila sva, da je tudi slovenska obveščevalna služba naredila vse, kar je bilo v njeni moči, da bi rešila in pustila otroka v Sloveniji, da bi bili lahko skupaj,« poroča RIA.

Vojko Volk, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba, ki je pristojen za varnostne in obveščevalne službe, je v 2. avgusta dejal, da preiskovalci še vedno ugotavljajo, kaj sta zakonca počela pred aretacijo leta 2022, vendar »ne dvomijo, da sta bila zelo, zelo, zelo pomembna«.

Odkritje velikih vsot gotovine na njunem domu je sprožilo ugibanja, da sta bila morda vpletena v financiranje ruskih operacij, vključno s sabotažnimi ekipami, po Evropi. Vendar Volk te možnosti ni pretirano poudarjal.

Marjan Miklavčič, nekdanji vodja slovenske vojaške obveščevalne službe, je dejal, da so bili ruski speči agenti pogosto nameščeni brez jasne naloge in so služili kot skrita rezervna sila, ki bi jo lahko aktivirali v času krize.

V Sloveniji od leta 2017

Lažni argentinski par se je v Slovenijo prvič preselil leta 2017, vendar se je po njegovih besedah verjetno v celoti aktiviral šele po začetku vojne v Ukrajini pet let pozneje, ko so domnevne vohune izgnali iz različnih evropskih držav.

Novembra 2022 je vodja britanske varnostne službe MI5 dejal, da je bilo iz vse Evrope izgnanih več kot 400 ruskih vohunov, kar je bil »najpomembnejši strateški udarec proti ruskim obveščevalnim službam v novejši evropski zgodovini«.