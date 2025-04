Violeta Tomić pretresla: »Oče je pred mojimi očmi razrezal mamo z nožem« (VIDEO)

Igralka in nekdanja poslanka Violeta Tomić (62) je v iskrenem pogovoru v podkastu Davida Milosavljevića odprla eno najbolj bolečih poglavij svojega življenja. Njeno otroštvo je bilo zaznamovano z nasiljem. V ganljivem izpovednem tonu je razkrila travmatične izkušnje iz svoje družine, ki so tako ali drugače vplivale na njeno ustvarjanje in osebnostno rast.

Brez olepševanja je spregovorila o dogodku, ki je zaznamoval njeno življenje že v najzgodnejšem otroštvu:

»Spomnim se, bila sem stara tri leta, ko je moj oče pred mojimi očmi z nožem razrezal mojo mamo. Takrat sem doživela tak šok, da sem onemela. Nisem mogla več kričati niti govoriti. In čez čas, ko sem začela govoriti, sem jecljala.«

Opis dogodka je pretresljiv, a Tomićeva želi, da se o takšnih resničnih zgodbah govori na glas. Mamo so, kot je povedala, po napadu odpeljali na nosilih:

»Mamo so odnesli na nosilih in mi je skozi solze in kri rekla, da pride pome. Seveda ni mogla priti, ker so jo dve leti fizično zdravili in potem je trajalo še nekaj časa, da je bila toliko pri sebi, da je lahko prišla na sodišče in me poskusila dobiti nazaj po sodni poti.«

Nekoč je v oddaji Dialog svoj del temačne sence življenja tudi opisala, da je bil njen oče, ki je sicer že pokojni, »precej agresiven, kadar je kaj spil, in ljubosumen na mamo, ki je bila zelo lepa. /.../ Zakaj Tomičeva tako grdo gleda, zakaj se nikoli ne nasmehne. Ja, meni ni bilo do smeha. Jaz sem bila veliko tepena v življenju,« je opisala. Oče je umrl, ko je bila stara devet let.

Violeta Tomić ne skriva, da se s preteklostjo še vedno sooča – tudi skozi umetnost. Gledališče ji je omogočilo, da je svoja čustva predelala, zdaj pa jih želi izliti tudi na papir: »Skratka, to je zgodba za cel roman. In to bo vse v knjigi. In imam potrebo, čutim …«

Tomićeva, ki je tudi v zrelih letih izjemno ustvarjalna, je bolečo preteklost prenesla tudi na oder. Predstava Obračun je njen intimni projekt, ki je nastal kot neposredni odgovor na notranjo stisko:

»Pri 60 letih sem imela občutek, da bom umrla. Moja babica, ki je bila edina svetla točka v mojem življenju, je bila od kapi zadeta od 50. do 62. leta in je bila nepokretna. In ko sem prišla v njena leta, sem imela občutek, da me moji predniki kar vlečejo dol, da je čas, da se tudi jaz njim pridružim.«

»In sem takrat morala narediti to gledališko predstavo Obračun, da bi ljudje vedeli, kdo sem bila, če slučajno umrem. Tako sem bila na tleh.«

Iskrena in ranljiva – glas za vse, ki trpijo v tišini

Violeta Tomić je s svojo izpovedjo ponovno dokazala, da umetnost ni le odrska iluzija, temveč resnični medij za zdravljenje in povezovanje. S svojo ranljivostjo ruši tabuje in opozarja, da nasilje v družini pušča globoke rane – a da jih je mogoče zdraviti z ljubeznijo, resnico in pogumom. Njena zgodba bo, kot vse kaže, v prihodnje zaživela tudi v knjigi – kot opomin, kot katarza in kot navdih.

