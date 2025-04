Jerca Legan o poti iz pekla toksičnega zakona: »Danes bi lahko bila na zaprtem oddelku«

Po treh letih pravnih bitk, 15 sodnih postopkih in osebni kalvariji, ki bi zlomila marsikoga, se je dr. Jerca Legan vrnila – močnejša, odločnejša in bolj ustvarjalna kot kdajkoli prej. V izčrpnem intervjuju za Nedeljske novice razkriva, kako je iz razkroja zakona z nekdanjim viceguvernerjem Milanom Cviklom vstala kot ženska, ki ne pristaja več na molk, krivdo in poniževanje.

»Ko sem prejemala pošto sodišča, sem dihala s težavo. Na sodišče sem hodila kot obtoženka, danes grem tja kot na tržnico po zelenjavo,« je med drugim razkrila.

Brez dlake na jeziku pove: »Če me sistem ne bi slišal, bi danes lahko bila na zaprtem oddelku – z otrokoma brez preživnine in podpore.«

V ganljivem pogovoru se dotakne:

Kako se je naučila prepoznati toksične vzorce in jih preseči, zakaj je javno spregovorila kljub pritiskom, da naj molči »zaradi otrok«, kako danes pomaga drugim ženskam, ki so se znašle v primežu psihičnega in ekonomskega nasilja in zakaj je materinstvo zanjo največja zmaga.

»Vsaka ženska ima pogum. Samo najti ga mora v sebi.«

Celoten intervju z dr. Jerco Legan preberite v aktualni številki Nedeljskih novic, kmalu pa tudi na našem portalu.