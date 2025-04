Lahko pričakujemo nevihto s točo? Branko Gregorčič odgovarja

Vremensko dogajanje v Sloveniji je včeraj zaznamovalo nestanovitno ozračje z nevihtami, kar je Agencijo RS za okolje (ARSO) spodbudilo k izdaji rumenega vremenskega opozorila za sredo in četrtek. Kljub lokalnim ploham in občasnim nevihtam pa ni razlogov za preplah, pravijo meteorologi. Vremenska fronta se bo do konca tedna umirila, prihodnji dnevi pa bodo znova obsijani s soncem.

Danes bo sprva še nekaj jasnine. Čez dan bo oblačnost naraščala, krajevne plohe in nevihte bodo vse pogostejše. Ponekod bo zapihal veter severnih smeri. V petek bo oblačno z občasnim dežjem, ob morju lahko sprva nastane še kakšna nevihta. Padavine bodo popoldne slabele in ponekod ponehale, pravijo na Arsu.

Za danes so izdali rumeno vremensko opozorilo za celotno državo, saj so se po Sloveniji lahko pojavile krajevne nevihte. Opozorilo velja od 6. do 24. ure in v petek dopoldne za Primorsko.

Meteorolog Branko Gregorčič je na vprašanje Slovenskih novic, ali pričakujemo močne nevihte ali celo točo, odgovoril:

»Res so danes tu in tam po Sloveniji možne nevihte, jutri le še na Primorskem. Ne pričakujemo pa kakšnih izrazito močnih neviht. Toča je malo verjetna, kakšno zrno sodre pa ni povsem izključeno, a na zelo majhnih območjih,« pravi.

Sončna nedelja in toplejši počitniški teden

Za ljubitelje lepšega vremena prihajajo dobre novice – nedelja bo povečini sončna, na Primorskem pa se bo ob šibki burji temperatura povzpela nad 20 stopinj Celzija.

Od nedelje se bo vreme stabiliziralo, napoveduje Gregorčič. Počitniški teden, ki bo za marsikoga pomenil oddih pred prvomajskimi prazniki, bo prinesel več sončnih dni in postopno višje temperature. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle med 20 in 25 °C, kar pomeni, da nas čaka skoraj idealno spomladansko vreme – kot nalašč za izlete, piknike ali sproščanje v naravi.